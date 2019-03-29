MSB Sözleşmeli Memur Alımı Başvurusu İçin Son Gün! Detaylar Haberde!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 51 sözleşmeli memur alımı yapacak. Yayımlanan memur alımı ile ilgili başvurular 29 Mart 2019 tarihinde son buluyor. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP03 (Lisans) puan türünden 70 ve daha yüksek puan almaları gerekiyor.

İlan Metni Şu Şekilde:

“MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; başvuru kılavuzunda belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, başvuru kılavuzunda yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“ konulu kararı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 51 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Temin edilecek personel Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında görev yapacaktır. (Genelkurmay Başkanlığı merkez teşkilatı (Ankara) dışında sözleşmeli personel pozisyonu bulunmamaktadır.)



Genelkurmay Başkanlığına sözleşmeli personel alımı kapsamında kontenjan, unvanlar, alanlar ile adaylarda aranan nitelikleri içeren tablo ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmıştır.



BAŞVURU KOŞULLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

2. 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1989 sonrası doğumlu olmak);

3. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

4. Adayların başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanı aynı olmamak.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

6. 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

7. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

8. Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

9. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28-29 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP03 (Lisans) puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,

10. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAKTIRIR?

1. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 27 Şubat-29 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

3. Başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

4. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.



SEÇİM AŞAMALARI

1. Temin süreci başvuru, evrak kontrol, sözlü sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

2. Sözlü sınavın yapılacağı yer ve zaman bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.



Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirmeleri gereken evraklar, sınavların uygulama ve değerlendirme esasları, sağlık muayene işlemleri ve aday bilgilendirmelerinin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan başvuru kılavuzunda belirtilmiştir.



Tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresini takip etmeleri ve başvuru esnasında cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.”