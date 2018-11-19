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MSB KPSS 60 Puanla Yüzlerce Sözleşmeli Personel Alacak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 523 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

MSB KPSS 60 Puanla Yüzlerce Sözleşmeli Personel Alacak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 523 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:52
MSB KPSS 60 Puanla Yüzlerce Sözleşmeli Personel Alacak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 523 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Başvurular 19 Kasım 2018 tarihinde başlayıp 21 Aralık 2018 tarihinde sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 sonrası doğumlu olmak);

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

2018 yılında yapılmış olan 2018-KPSSP03 (Lisans) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir

21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu detaylı olarak inceleyiniz.

MSB Sözleşmeli Personel Alım Kılavuzu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.11.2018 14:06
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Ön lisans mezunu 3 saat önce

Lisans mezunu ve mühendis olanlar alınacakmış

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