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MSB Açıktan Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı sivil kaynaktan sözleşmeli personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 25 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı bildirildi.

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MSB Açıktan Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı sivil kaynaktan sözleşmeli personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 25 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı bildirildi.

11 Mayıs 2018 Cuma 20:38
MSB Açıktan Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanda Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü mülakat ile  25 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı bildirildi.  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8’inci maddesi uyarınca yapılacak kamu personeli alımında başvuruların 14 Mayıs günü başlayacağı açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir.)
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücretinin iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin A fıkrasının 7'nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak.
  • Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)
  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 14 Mayıs tarihinde başlayacak. Başvurular başladığı anda bildirim alarak haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.

Başvuru kılavuzu ve başvuru özel şartları için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.05.2018 20:59
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