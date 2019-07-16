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MSB Açıktan Atama ile Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Detaylar!

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Ankara İşletme Müdürlüğüne Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan 1 Sürekli İşçi açıktan atama usulü ile alınacağı açıklandı.

MSB Açıktan Atama ile Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Detaylar!

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Ankara İşletme Müdürlüğüne Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan 1 Sürekli İşçi açıktan atama usulü ile alınacağı açıklandı.

16 Temmuz 2019 Salı 08:36
MSB Açıktan Atama ile Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Detaylar!

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Ankara İşletme Müdürlüğüne Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan 1 Sürekli İşçi açıktan atama usulü ile alınacağı açıklandı.

Yayınlanan ilanda "Başkanlığımız Ankara İşletme Müdürlüğüne terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan 1 sürekli işçinin açıktan alınmasını teminen; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezinden işgücü talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1 sürekli işçi için aranılan şartlar, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından, 16/07/2019 tarihinde www.iskur.gov.tr internet sayfasından yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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