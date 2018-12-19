Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan duyuruda 11 ve 12 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen sözleşmeli bilişim personeli alımı kapsamında düzenlenen sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan duyurunun detaylarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte ,Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları....
11-12 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavında Başarılı Olan Adayların Listesi açıklandı.
MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL MÜLAKATLARI 11- 12 HAZİRANDA YAPILMIŞTI
MSB'nin resmi web adresi üzerinden yayımlanan duyuruda "Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için 11-12 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak sözlü sınavına katılmaya hak kazananların listesi açıklandı." ifadelerine yer verilmişti.
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