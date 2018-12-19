Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan duyuruda 11 ve 12 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen sözleşmeli bilişim personeli alımı kapsamında düzenlenen sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan duyurunun detaylarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte ,Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları....