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Milli İstihbarat Teşkilatı Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor!..

Milli İstihbarat Teşkilatı ülkemizin köklü ve önemli yapılarından biridir. MİT en az lise mezunu Arapça Dil Uzmanı pozisyonunda personel alımı yapıyor.

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Milli İstihbarat Teşkilatı Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor!..

Milli İstihbarat Teşkilatı ülkemizin köklü ve önemli yapılarından biridir. MİT en az lise mezunu Arapça Dil Uzmanı pozisyonunda personel alımı yapıyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:13
Milli İstihbarat Teşkilatı Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor!..

Milli İstihbarat Teşkilatı ülkemizin köklü ve önemli yapılarından biridir. MİT en az lise mezunu Arapça Dil Uzmanı pozisyonunda personel alımı yapıyor.

MİT tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Arapça Dil Uzmanları; okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma, konuşma ve çeviri becerilerine iyi derecede sahip çalışanlarımızdır.

Temel Gereklilikler;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

• 35 yaşını doldurmamış olmak, 

• En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

• Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak;

- Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere Arapça dilinde YDS/KPDS’de 60 veya üzeri puan almış olmak,

- Arapça konuşulan ülkelerde en az 1 yıl bulunmuş olmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

- Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercim-Tercümanlık lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

• Güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, yüksek sorumluluk bilinci, detaylara önem verme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır).

İlana özgeçmiş bırakarak başvurmak için buraya tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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