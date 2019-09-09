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Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile en az lise mezunu olan adaylar arasından 5 canlı model alımı yapılacağı, alınan personellerin de 4/B statüsünde sözleşmeli personel olarak çalıştırılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile en az lise mezunu olan adaylar arasından 5 canlı model alımı yapılacağı, alınan personellerin de 4/B statüsünde sözleşmeli personel olarak çalıştırılacağı açıklandı. İşte detaylar...

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:41
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile en az lise mezunu olan adaylar arasından 5 canlı model alımı yapılacağı, alınan personellerin de 4/B statüsünde sözleşmeli personel olarak çalıştırılacağı açıklandı. İşte detaylar...

BAŞVURU TARİHİ : 09/09/2019
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 23/09/2019

Yayınlanan ilanda "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2019-2020 Eğitim- Öğretim güz ve bahar dönemlerinde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak; 5 (beş) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda belirlenecektir.

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:

- Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.
2 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Mersin.edu.tr adreslerinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asıl ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır.
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1 - Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2 - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
4 - Fotoğraf (2) adet
5 - Savcılık iyi hal kâğıdı. (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6 - İş talep formu (ektedir)

Sözleşmeli Personel başvuru formu için tıklayınız.

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