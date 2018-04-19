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Mersin Üniversitesi 195 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Lise, Önlisans Lisans)

Mersin Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puan sınırı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Farklı pozisyonlara yapılacak personel alımı için başvurular bugün başladı.

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Mersin Üniversitesi 195 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Lise, Önlisans Lisans)

Mersin Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puan sınırı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Farklı pozisyonlara yapılacak personel alımı için başvurular bugün başladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:22
Mersin Üniversitesi 195 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Lise, Önlisans Lisans)

Mersin Üniversitesi tarafından az önce DPB'de bir ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracıığıyla yayımlanan ilanda Üniversite bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolara 195 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına yapılacak kamu personeli alımında alınacak personeller, üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği bünyesinde istihdam edilecek.

KADRO DAĞILIMI VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması, lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanından geçerli bir puan almış olması şartı aranıyor.

BAŞVURU

Mersin Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımına başvurular şahsen yapılmaktadır. Başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başladı ve 3 Mayıs tarihine kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını şahsen yapması gerekmektedir. 

  • Başvuru formu,
  • KPSS sonuç belgesi,
  • Mezuniyet belgesi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Fatoş 3 saat önce

AMa hep hemşire sağlık personeli alım yapıyor ya bir Ziraat mühendisi alan da yok

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Ali 1 saat önce

Dükkan aç onda daha iyi para var boşver devleti

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