Merkez Bankası Personel Alımı Yapıyor!..

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu.

Merkez Bankası Personel Alım ilanı ile ilgili detaylar şöyle;

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarını incelemek ve uygulanacak para ve kur politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak ekonomik analiz ve araştırmaları yapmaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Yazılı Meslek Sınavı (15-16 Eylül 2018)

Yazılı meslek sınavı Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri ve Yazılı İktisadi Anlatım alanlarından dört oturumda klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır. Yazılı İktisadi Anlatım sınavında, adayın Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel konularda analitik düşünme, mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet ve yazılı ifade yeteneği değerlendirilecektir.

Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri alanlarının her birinden 100 üzerinden en az 60 puan alan ve dört konudan sınav genel ortalaması 60 puan ve üzerinde olan adaylar komisyon mülakatına çağrılacaktır.*

3. Test (24-26 Eylül 2018)

Komisyon mülakatı öncesinde, kişilik özelliklerinin ölçülmesi amacıyla adaylara elektronik posta ile gönderilecek testler uygulanacaktır.

Yetkinlik Bazlı Mülakat (1-5 Ekim 2018)

Komisyon mülakatı öncesinde, Ankara’da yetkinlik bazlı mülakat uygulanacaktır.

Komisyon Mülakatı (8-9 Ekim 2018)

Mülakat komisyonu adayları güncel ve sosyo-ekonomik konulara olan ilgi ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı en az 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Adaylar başvurularını 31.08.2018 tarihinden 10.09.2018 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın internet sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fotoğraf

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE)

Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Özgeçmiş

Yazılı meslek sınavı puanına göre yapılacak sıralama sonucunda 60 ve üzeri puan alan en fazla ilk 40 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.