Merkez Bankası Personel Alımı Yapıyor!..

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu.
Merkez Bankası Personel Alım ilanı ile ilgili detaylar şöyle;
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA ARAŞTIRMACI ALINACAKTIR
Genel Bilgiler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarını incelemek ve uygulanacak para ve kur politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak ekonomik analiz ve araştırmaları yapmaktır.
Alınacak Kişi Sayısı: Araştırmacı (9 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
Çalışma Yeri: Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü İdare Merkezi / ANKARA
İşe Alım Süreci
- Başvuru Koşulları (31 Ağustos-10 Eylül 2018)
- En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, finans, matematik, istatistik bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans, finansal matematik alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
- 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 85 KPSSP1 puanı veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 85 sayısal puan veya GRE sınavından en az 158 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 630 puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-iBT)’den en az 96 puan almış olmak.
- 01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olmak.
- Yazılı Meslek Sınavı (15-16 Eylül 2018)
Yazılı meslek sınavı Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri ve Yazılı İktisadi Anlatım alanlarından dört oturumda klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır. Yazılı İktisadi Anlatım sınavında, adayın Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel konularda analitik düşünme, mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet ve yazılı ifade yeteneği değerlendirilecektir.
Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri alanlarının her birinden 100 üzerinden en az 60 puan alan ve dört konudan sınav genel ortalaması 60 puan ve üzerinde olan adaylar komisyon mülakatına çağrılacaktır.*
3. Test (24-26 Eylül 2018)
Komisyon mülakatı öncesinde, kişilik özelliklerinin ölçülmesi amacıyla adaylara elektronik posta ile gönderilecek testler uygulanacaktır.
- Yetkinlik Bazlı Mülakat (1-5 Ekim 2018)
Komisyon mülakatı öncesinde, Ankara’da yetkinlik bazlı mülakat uygulanacaktır.
- Komisyon Mülakatı (8-9 Ekim 2018)
Mülakat komisyonu adayları güncel ve sosyo-ekonomik konulara olan ilgi ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı en az 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Başvuru İşlemleri
Adaylar başvurularını 31.08.2018 tarihinden 10.09.2018 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın internet sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Fotoğraf
- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
- Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE)
- Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)
- Özgeçmiş
Yazılı meslek sınavı puanına göre yapılacak sıralama sonucunda 60 ve üzeri puan alan en fazla ilk 40 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.
Bilgilendirme
Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yasaklı olmamak.
- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
- Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Muaf olanlar ne olacak beki onlarda faydalanacakmı çünkü muaf olanlar devlet kurumlarına yerleşemi yor onlar içinde bir düzenleme olmasını istiyoruz