Merkez Bankası KPSS 60 Puanla Güvenlik Görevlisi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda KPSS 60 puanla 24 güvelik görevlisi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte detaylar...

Merkez Bankası tarafından yayınlanan ilanda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

Uygulama Sınavı (25-28 Kasım 2019)

Koşulları taşıyan adaylardan KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda ilk 240 aday (240’ıncı adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulama sınavına çağrılacaktır.

Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup, detaylar daha sonra adayların elektronik posta adreslerine bildirilecektir.

Uygulama sınavından yüz üzerinden en az elli ve üzerinde puan alan adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 72 aday (72’nci adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

Kişilik ve Yetkinlik Testleri (3-5 Aralık 2019)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (10-12 Aralık 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 7.11.2019 tarihinden 14.11.2019 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fotoğraf

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Sınav Sonuç Belgesi (KPSS)

Terhis Belgesi

Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) veya Kimlik Kartı (Silahlı)