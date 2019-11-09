Merkez Bankası KPSS 60 Puanla Güvenlik Görevlisi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda KPSS 60 puanla 24 güvelik görevlisi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte detaylar...
Merkez Bankası tarafından yayınlanan ilanda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.
Alınacak Kişi Sayısı: Güvenlik Görevlisi (24 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Sözleşmeli
Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Bilgilendirme
Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
İşe Alım Süreci
- Başvuru Koşulları (7-14 Kasım 2019)
- 01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olmak.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
- Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında lisans veya ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) lisans mezunları için en az 60 KPSSP1, ön lisans mezunları için ise en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak.
- Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak.
- Askerlik görevini yapmış olmak. (Erkek adaylar için.)
- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
- En az 175 cm. boyunda olmak. (Uygulamalı sınav öncesi boy ölçümü tarafımızca yapılacak, bu şartı sağlamayanlar uygulama sınavına alınmayacaktır.)
|
GÜVENLİK GÖREVLİSİ/2019
|
1
Güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
Uygulama Sınavı (25-28 Kasım 2019)
Koşulları taşıyan adaylardan KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda ilk 240 aday (240’ıncı adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulama sınavına çağrılacaktır.
Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup, detaylar daha sonra adayların elektronik posta adreslerine bildirilecektir.
Uygulama sınavından yüz üzerinden en az elli ve üzerinde puan alan adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 72 aday (72’nci adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.
Kişilik ve Yetkinlik Testleri (3-5 Aralık 2019)
Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.
4. Komisyon Mülakatı (10-12 Aralık 2019)
Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Başvuru İşlemleri
Başvurular, 7.11.2019 tarihinden 14.11.2019 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Fotoğraf
- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
- Sınav Sonuç Belgesi (KPSS)
- Terhis Belgesi
- Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) veya Kimlik Kartı (Silahlı)
|
GÜVENLİK GÖREVLİSİ/2019
|
2
Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yasaklı olmamak.
- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
- Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Güvenlik Görevlisi Alınacaktır.
Güvenlik Görevlisi işe alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.
Başvuru kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Başvuru yapmak için tıklayınız.