MEB Sözleşmeli Öğretmen Alımı Mülakat Sonuçları için Neden Bekliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli 20 bin öğretmen alımı için mülakat sonuçları duyurusu bekleyen adaylar sosyal medya üzerinden MEB Öğretmen Mülakatını Açıkla başlığı altında kampanya başlattı.

Binlerce öğretmen adayının katılım gösterdiği kampanyada 8 Mayıs 2018 tarihinde sona eren mülakat sonuçlarının neden açıklanmadığı adaylarca sorgulanıyor. 2017 KPSS'ye giren , 2018 KPSS'nin geldiğini ve hala 2017 puanlarıyla bir öğretmen atanmadığını belirten adaylar, mülakat sonuçlarının geçtiğimiz sene 4 gün içerisinde açıklandığını belirtiyor.

Binlerce öğretmenin mülakattan kaç puan aldığını öğrenemeden ister istemez 2018 KPSS için başvuru yapmak durumunda kalacağına da yer veren adaylar Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın bir kez olsun öğretmenlerin sesini duymasını ve mülakat sonuçlarını seçim sonrasına bırakmadan ivedilikle açıklamasını talep ediyorlar.