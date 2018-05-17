MEB 5 Bin Atama İlan Metni DPB'de Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin atama duyurusu DPB'de yayımlandı.
Devlet Personel Başkanlığının bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda ek ders ücreti karşılığnda MEB bünyesinde ücretli öğretmenlik yapanlardan 5 bin atama yapılacağı bildirildi.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
- 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
- Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğretici dahil) Sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13/06/2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
- 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
İşşş yokkk işşş bu nedir iyice insanları mahrum bırakanlar bunun hesabını en ağır bişekilde ödesinlerrr.
ya neden ucretli atamasina kpss kalmıyor sayın bakanim lütfen kpss şartını kaldırın lutfen
lütfen ucretli atamadinda kpss şartını kaldırın sayın cumhurbaşkanım Allah rızası için lütfen kpss şartını kaldirin