MEB 5 Bin Atama İlan Metni DPB'de Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından DPB'de 5 bin atama için ilan metni yayımlandı. Yayımlanan duyuruda ek ders karşılığı MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerden 5 bin atama için başvuruların alınacağına yer verildi.