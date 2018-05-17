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MEB 5 Bin Atama İlan Metni DPB'de Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından DPB'de 5 bin atama için ilan metni yayımlandı. Yayımlanan duyuruda ek ders karşılığı MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerden 5 bin atama için başvuruların alınacağına yer verildi.

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MEB 5 Bin Atama İlan Metni DPB'de Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından DPB'de 5 bin atama için ilan metni yayımlandı. Yayımlanan duyuruda ek ders karşılığı MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerden 5 bin atama için başvuruların alınacağına yer verildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:00
MEB 5 Bin Atama İlan Metni DPB'de Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin atama duyurusu DPB'de yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığının bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda ek ders ücreti karşılığnda MEB bünyesinde ücretli öğretmenlik yapanlardan 5 bin atama yapılacağı bildirildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
  • Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğretici dahil) Sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13/06/2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
  • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
  • 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
  • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

BAŞVURU

KPSSCAFE.COM.TR |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Yasemin 3 saat önce

İşşş yokkk işşş bu nedir iyice insanları mahrum bırakanlar bunun hesabını en ağır bişekilde ödesinlerrr.

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sevil 3 saat önce

ya neden ucretli atamasina kpss kalmıyor sayın bakanim lütfen kpss şartını kaldırın lutfen

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sevil 3 saat önce

lütfen ucretli atamadinda kpss şartını kaldırın sayın cumhurbaşkanım Allah rızası için lütfen kpss şartını kaldirin

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