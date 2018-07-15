Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 99'u Kadrolu İşçi Olmak Üzere 1527 Kadro İhdas Edildi

4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu ve bu kuruma kadro ihdası yapıldı. Kadrolu işçiden memura çok sayıda kadro ihdası yapılan kuruma dair kararın detayları haberimizde...

banner396

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 99'u Kadrolu İşçi Olmak Üzere 1527 Kadro İhdas Edildi

4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu ve bu kuruma kadro ihdası yapıldı. Kadrolu işçiden memura çok sayıda kadro ihdası yapılan kuruma dair kararın detayları haberimizde...

15 Temmuz 2018 Pazar 23:09
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 99'u Kadrolu İşçi Olmak Üzere 1527 Kadro İhdas Edildi

Resmi Gazete'nin 15 Temmuz tarihli sayısında, ''Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)'' yayımlandı. 

Yayımlanan 4 no'lu kararnameye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Kurulan bu kuruma ise kadro ihdası yapıldı. 

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 1527 KADRO İHDASI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni oluşturulan kuruma, Genel Müdür, Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Halkla İlişkiler Müşaviri, Denetçi, Denetçi Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Avukat, Uzman, Uzman Yardımcısı, Araştırmacı, Memur, Sayman Sekreter kadrolarına toplam 1170 kadro ihdası yapıldı. 

Yine yayımlanan karara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne  İdari Büro Görevlisi ve İdari Destek Görevlisi pozisyonlarına 8, Yeraltı ve Yerüstü Maden Uzmanı kadrolarına 250 ve kadrolu işçi pozisyonlarına 99 kadro ihdası yapıldı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.07.2018 23:18
Anahtar Kelimeler:
maden petrol işleri genel müdürlüğü u kadrolu işçi olmak üzere 1527 kadro ihdas edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı 1117 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor!..
İçişleri Bakanlığı 1117 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor!..
Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Arıyor!..
Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Arıyor!..
Kırıkkale Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak
Kırıkkale Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim