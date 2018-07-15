Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 99'u Kadrolu İşçi Olmak Üzere 1527 Kadro İhdas Edildi

Resmi Gazete'nin 15 Temmuz tarihli sayısında, ''Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)'' yayımlandı.

Yayımlanan 4 no'lu kararnameye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Kurulan bu kuruma ise kadro ihdası yapıldı.

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 1527 KADRO İHDASI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni oluşturulan kuruma, Genel Müdür, Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Halkla İlişkiler Müşaviri, Denetçi, Denetçi Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Avukat, Uzman, Uzman Yardımcısı, Araştırmacı, Memur, Sayman Sekreter kadrolarına toplam 1170 kadro ihdası yapıldı.

Yine yayımlanan karara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne İdari Büro Görevlisi ve İdari Destek Görevlisi pozisyonlarına 8, Yeraltı ve Yerüstü Maden Uzmanı kadrolarına 250 ve kadrolu işçi pozisyonlarına 99 kadro ihdası yapıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA