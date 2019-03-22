Lise Mezunu Hemşire Alınıyor! İşte Detaylar...

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile en az sağlık meslek lisesi mezunu hemşire alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe),657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) "Lisans" 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İlanın detayları şöyle;

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