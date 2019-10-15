Lise Mezunları da Başvurabilir! İki bakanlık personel alımı ilanı yayınladı!

İki bakanlık personel alımı ilanı verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye Adalet Akademisine 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B Grubu puanları esas alınarak sözlü sınav başarı sıralaması doğrultusunda 40 koruma güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ise 5 müfettiş yardımcısı alınacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuracak adayların lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için de KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almaları gerekiyor.

Koruma güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracakların en az lise veya dengi okul mezunu olmaları, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip bulunmaları isteniyor.

Başvurular 15 Ekim'de başlayıp 30 Ekim günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne şahsen veya son başvuru tarihine kadar ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi, Adalet Bakanlığının internet sitesinden ilan edilecek.

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere müfettiş yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

Resmî Gazete ‘de yayımlanan ilana göre iki bölümden oluşan ve her iki bölümü de Ankara’da yapılacak olan yarışma sınavı ile müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı ifade edildi.

PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak,

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı olmak.

18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 39-40-42 puan türlerinin birinden 80 ve daha yukarı puan almak, puan sıralamasına göre atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak.(5x20=100’üncü aday ile aynı puanı alanlar da sınava kabul edilecektir. )

2018 veya 2019 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları (YDS) sonucunda en az (E) seviyesinde başarılı olmak.

Sınava girmek isteyen adaylar tarafından 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek 22’deki form doldurulacak ve buna;

-4 adet vesikalık fotoğraf,

-Mezuniyet Belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

- KPSS ve YDS sonuç belgesi eklenecektir. Başvuru formu ile belgelerde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve girme şartlarını taşımadığı halde sınava girdiği anlaşılanlar sınava ilişkin haklarını kaybederler.

Adaylar, Bayındır 1 Sokak No.3 Kızılay / ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına doğrudan veya posta ile müracaat edeceklerdir.

En son müracaat tarihi 01.11.2019 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yarışma Sınavı Giriş Belgesi 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında mesai saatleri sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, Yarışma Sınavı Giriş Belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.

Yarışma Sınavı, 07.12.2019 tarihinde yarışma sınavı giriş belgesinde gösterilen yer ve saatte yapılacaktır. Yazılı yarışma sınavını kazananlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı gibi http://vgm.gov.tr internet adresinde de ilan edilecek ve yazılı yarışma sınavı kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla bildirilerek sözlü yarışma sınava davet edileceklerdir.

Sınavda uyulacak esaslar http://vgm.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

SINAVDA OLAN KONULARI

Muhasebe

Genel Muhasebe b-Şirketler Muhasebesi c- Envanter ve Bilanço d- Bilanço Analizi ve Teknikleri e- Ticari Hesap

İktisat

a-Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler

b- Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir

c -İşletme İktisadi

d- Planlama

e- Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi

Maliye

a-Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

b- Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Tatbikatı

c- Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi

d- Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler

Hukuk

a-Anayasa Hukuku: Genel Esaslar

b- İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü

c- Medeni Hukuk: Genel Esaslar, Ayni haklar(Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar

d- Borçlar Hukuku : Genel Esaslar

e- Ticaret Hukuku : Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak

f- Ceza Hukuku : Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler

g- Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku : Genel Esaslar

h- İcra-İflas Hukuku

Kompozisyon

Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.