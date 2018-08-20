kyk sözleşmeli bilişim personeli sınavına katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı

Kredi Yurtlar Kurumu,sözleşmeli bilişim personeli alımı için sınava katılmaya hak kazanan adayları açıkladı.

KYK'dan yapılan resmi duyuru şöyle;

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun başvuran adaylar arasından sınava katılmaya hak kazanan adayları açıkladı.



Sınava girmeye hak kazanan adayların, basvuru.gsb.gov.tr adresinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin etmesi gerekiyor. Sınav esnasında yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesi bulunduracak. Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.



Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 30.07.2018-03.08.2018 tarihleri arasında saat 10.00’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2176 Sok. No:25 Çankaya/Ankara adresinde sözlü ve uygulamalı sınava girecek.



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