Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüzlerce Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 758 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. Alım yapılacak kadrolar, alım yapılacak iller ve başvuru şartları ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor. İşte detaylar...



Yayınlanan ilanda "Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre, toplam 785 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3): Adana (7), Adıyaman (5),

Afyonkarahisar (6), Ağrı (6), Aksaray (4), Amasya (4), Ankara (12), Antalya (8), Ardahan (3),

Artvin (5), Aydın (7), Balıkesir (7), Bartın (3), Batman (7), Bayburt (3), Bilecik (5), Bingöl (5),

Bitlis (7), Bolu (4), Burdur (8), Bursa (5), Çanakkale (6), Çankırı (5), Çorum (6), Denizli (7),

Diyarbakır (7), Düzce (5), Edirne (4), Elazığ (6), Erzincan (5), Erzurum(10), Eskişehir (6),

Gaziantep(9), Giresun (4), Gümüşhane (4), Hakkari (3), Hatay (7), Iğdır (3), Isparta (7), İstanbul

(16), İzmir (11), Kahramanmaraş (6), Karabük (4), Karaman (4), Kars (4), Kastamonu (8),

Kayseri (7), Kırıkkale (5), Kırklareli (7), Kırşehir(5), Kilis (4), Kocaeli (6), Konya (13), Kütahya

(8), Malatya (8), Manisa (8), Mardin (6), Mersin (9), Muğla (4), Muş (6), Nevşehir (8), Niğde (6),

Ordu (6), Osmaniye (4), Rize (4), Sakarya (5), Samsun (9), Siirt (5), Sinop (4), Sivas (9),

Şanlıurfa (8), Şırnak (4), Tekirdağ (9), Tokat (8), Trabzon (7), Tunceli (4), Uşak (6), Van (6),

Yalova (4), Yozgat (6), Zonguldak (4).

ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3): Bartın (1), Batman (2), Bilecik (1), Bitlis (1), Burdur (1), Çankırı (1), Düzce (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Mersin (1), Tekirdağ (1), Tokat (2), Tunceli (1), Van (1), Yozgat (1), Zonguldak (1). MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3):

Sanat Tarihçisi (22): Ankara (3), Adana (1), Afyonkarahisar (1), Batman (1), Düzce (1), Edirne (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Giresun (1), Hatay (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Samsun (1), Sivas (1), Tokat (1), Tunceli (1), Van (1), Yozgat (1), Tarih (2): Ankara (1), Çanakkale (1), Arap Dili ve Edebiyatı (1): Konya (1),

MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3):

İnşaat (8):Adana (1), Antalya (1), Edirne (1), İstanbul (1), Karabük (1), Kütahya (1), Şanlıurfa (1), Van (1), Makine (7):Ankara (1), Edirne (1), Elazığ (1), Gaziantep (1), Karabük (1), Şanlıurfa (1), Van (1),

Elektrik-Elektronik (7): Adana (1), Bursa (1), Elazığ (1), Karabük (1), Kütahya (1), Şanlıurfa (1), Van (1), Harita (28):Ankara (2), Aydın (1), Balıkesir (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Edirne (1),

Erzurum (1), Gaziantep (2), Hatay (1), İstanbul (9), Karabük (2), Kars (1), Kütahya (1), Muğla (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Van (1),

MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3): Adana (1), Ankara (3), Antalya (1),

Aydın (2), Balıkesir (1), Bursa (1), Çanakkale (2), Diyarbakır (2), Edirne (3), Elazığ

(2), Erzurum (3), Gaziantep (3), Hatay (2), İstanbul (12), İzmir (2), Karabük (5), Kars (3),

Kayseri (2), Konya (2), Kütahya (4), Muğla (1), Sivas (3), Şanlıurfa (2), Van (3),

ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3): Adana (3), Ankara (3),

Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (2), Çanakkale (2), Diyarbakır (2), Edirne (2), Erzurum(2),

Eskişehir (1), Gaziantep(2), Hatay (3), İstanbul (6), Karabük (2), Kars (3), Kayseri (1), Kocaeli

(2), Kütahya (2), Muğla (3), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Trabzon (1), Van (3)

TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93):

Elektrik (17): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1), Aydın (1), Batman (1), Çanakkale (1), Erzurum (1), Hatay (1), Kayseri (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla (1), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Van (1), Makina (18): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1), Aydın (1), Batman (1), Çanakkale (1), Erzurum (1), Hatay (1), Kayseri (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla (1), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Uşak (1), Van (1), Harita (15): Adana (1), Ankara (1), Aydın (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Hatay (1), İstanbul (7), Konya (1), Uşak (1),

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3):

İngilizce (18): Adıyaman (1), Amasya (1), Antalya (1), Balıkesir (2), Denizli (1), Isparta

(1), İstanbul (1), İzmir (1), Kars (1), Kırklareli (1), Konya(1), Muğla (1), Nevşehir (1), Sinop (1),

Şanlıurfa (1), Karaman (1), Bartın (1),

Almanca (2): Aydın (1), Eskişehir (1)

1- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek. Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm

mezunu olmaları gerekir.

2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) Kütüphaneci:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Arkeolog:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Müze Araştırmacısı:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;

Sanat Tarihi: Sanat Tarihi programından,

Tarih: Tarih programından,

Arap Dili ve Edebiyatı: Arap Dili ve Edebiyatı programından, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Mimar:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

d) Mühendis:

— Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının

herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki

öğretim kurumlarından mezun olmak,

— İnşaat Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans

programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki

öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği veya

makina mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

e) Şehir Plancısı:

— Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

f) Tekniker:

— Harita Teknikerliği için; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik Teknikerliği için; Elektrik, Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının

herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Teknikerliği için; Makine ön lisans programından mezun olmak ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun

olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

g) Mütercim-Tercüman:

— Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren, İngilizce veya Almanca; Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim ile Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve belirtilen dillerden (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) YDS’den en az (B) düzeyinde puana veya bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan, (son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış) bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri için ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenip yayınlanan güncel tablo esas alınacaktır.)

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular elektronik ortamda 25/09/2019 - 09/10/2019 tarihleri arasında

alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet

adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını

gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları

açısından aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzunu” incelemeleri gerekmektedir.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak

ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak

ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu

değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet

sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına

çağrılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde

bulunulmayacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde

ilanından itibaren beş gün içinde, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı

olarak itiraz edebileceklerdir.

Adaylar ancak bir pozisyon unvanının sınavına başvurabilecektir.

4- ELEKTRONİK BAŞVURU SONRASINDA SIRALAMAYA GİREN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru formu çıktısı, (Islak imzalı)

b) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan, yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği.

(Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan yabancı dil sonuç belgesi. (MütercimTercüman pozisyonu için başvuranlar.)

ç) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

Adayların, yukarıda belirtilen form ve belgeleri “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin

Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya-ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi

Başkanlığına 17/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi

gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Formun ve eklerinin belirtilen tarihe

kadar; verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine

kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

5- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6- DİĞER HUSUSLAR:

Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin Kurum içi yer değişikliği ise Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 3 üncü maddesinde belirtilen hallerde gerçekleştirilebilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 657/4(B) sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 657/4(B) sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 657/4(B) sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 657/4(B) sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylarda bir yıllık bekleme süresi şartı aranmayacaktır. Başka bir ifadeyle bu durumda olanların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Sınava katılma şartları arasında yer alan “Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.” şartı hususunda, adayların yazılı beyanları dikkate alınacaktır. Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

7- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden

ilan edilecektir.

8- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başarılı olan adayların listesi, pozisyonlar ve bolümler itibariyle, www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak

zorundadırlar. Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde, gerekçeleri ile

birlikte, Giriş Sınav Komisyonuna, Personel Dairesi Başkanlığı hitaplı bir dilekçe ile itiraz

edebileceklerdir. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere yazılı tebligat

yapılmayacaktır

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA