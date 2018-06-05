KPSS'siz ve KPSS Puan Sınırı Olmadan 37 Bin 349 Kamu Personeli Alımı-Haziran 2018 Memur Alımı İlanları

Kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından on binlerce sözleşmeli kamu personeli alımı yapılıyor.

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamuya sözleşmeli olarak on binlerce memur alımı yapıldığı bildirildi. DPB'de yayımlanan ve başvurusu halen devam etmekte olan sözleşmeli kamu personeli alım ilanlarını takipçilerimiz için tek başlık altında derledik.

BAŞVURUSU DEVAM EDEN SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMLARI

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları taşıyor olması, kamu haklarından mahrum olmaması, adli sicil kaydı olmaması, atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmaması, askerliğini yapmış ya da ertelenmiş olması, en az lise mezunu olması gerekmektedir. Adalet Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu kamu personeli alımlarına başvurularda KPSS 70 şartı istenirken Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin personel alımlarında KPSS puan sınırı istenmemektedir. Öte yandan Sağlık Bakanlığının 200 kişilik personel alımında da KPSS şartı aranmamaktadır.

İLAN DETAYLARI

CTE Kadın-Erkek 6681 İnfaz Koruma Memuru BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

4771 Zabıt Katibi Alımı: Başvuru Şartları-Başvuru Şekli BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

En Az Lise Mezunu 527 Mübaşir Alımı: Başvuru Şartları-Şekli ve Alım Yapılan İller BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alımı BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

CTE 7467 Kamu Personel Alım İlanı BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS Şartı Yok: 200 Kamu Personeli Alımı Başvuru BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

ATK En Az Lise Mezunu 200 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2018/5 Tercih Başvuruları Başladı BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB 5 Bin Atama İlan Metni BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Balıkesit Üniversitesi personel alımı BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Astana Büyükelçiliği KPSS'siz lise mezunu 2 personel alımı BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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