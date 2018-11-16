KPSS'siz Memur Alınacak!

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile Hakkari Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere iç denetçi unvanında KPSS şartı olmadan 2 memur alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanda "5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük, Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Nüfus Kimlik Fotokopisi

Özgeçmiş

Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

2 adet Fotoğraf.

Adres: Hakkari Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /MERKEZ/HAKKARİ

İLK BAŞVURU TARİHİ: 16.11.2018 SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2018