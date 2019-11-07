KPSS’li ve KPSS'siz 1464 personel alımı yapılacak! İşte Detaylar...

Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından son 3 günde 17 kamu kurumuna ve bazı büyükşehir ile ilçe belediyelerine ait personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre İŞKUR aracılığı ile ve direk kamu kurumları aracılığı ile en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden toplamda 1.464 personel ve memur işçi alımı yapılacak.

İŞKUR aracılığı ile personel alan kurumların ilanlarında, adaylardan KPSS şartı istenmemekte ama direk kendi kurum aracılığı ile personel alan kamu kurumları KPSS 50,60,70 ve 80 taban puanlarına göre alım yapmaktadır.

Aşağıda daimi personel alımı yapan devlet kurumlarına ve belediyelere ait iş ilanları bulunmaktadır. Belirtilen iş ilanları hakkında başvuru şartları, başvuru adresi ve diğer gerekli tüm bilgilere ulaşmak için her bir ilan için ayrı ayrı link verilmiştir. Belirtilen linklere tıklayarak hangi kadrolara hangi branşlardan kaç memur işçi alımı yapıldığını görüntüleyebilirsiniz.

KAMU PERSONELİ ALAN KURUMLAR

1 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü DPB üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağı bildirildi. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü mühendis ve tekniker personeli alımı için adaylardan istenilen başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…

http://www.kpsscafe.com.tr/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/meteoroloji-genel-mudurlugu-100-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak-h102952.html

2 - Turgutlu Belediyesi 14 öğretmen alımı

İŞKUR, Turgutlu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 farklı branştan öğretmen alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ kategorisinde yer alan ilana göre, 07-11 Kasım 2019 tarihleri arasında 1 coğrafya öğretmeni, 1 felsefe/rehberlik öğretmeni, 3 fen bilgisi öğretmeni, 1 fizik öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni, 3 matematik öğretmeni, 1 tarih öğretmeni ve 3 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak üzere toplamda 14 öğretmen alımı yapılacağı bildirildi.

http://www.kpsscafe.com.tr/is-kur-ilanlari/turgutlu-belediyesi-8-branstan-ogretmen-aliyor-iste-detaylar-h102953.html

3 - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBELCOM 2 çevre mühendisi alımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İŞKUR internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBELCOM kurumunda istihdam edilmek üzere 2 çevre mühendisi alımı yapılacağını duyurdu. Mühendis alımı başvuruları 11 ile 13 Kasım 2019 tarihleri arasında ilan içeriğinde belirtilen adrese yapılacaktır.

http://www.kpsscafe.com.tr/is-kur-ilanlari/izmir-buyuksehir-belediyesi-cevre-muhendisi-aliyor-iste-basvuru-h102954.html

4 - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman 37 şoför alımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman İŞKUR sayfasından, 11-13 Kasım 2019 tarihleri arasında 37 şoför (yolcu taşıma) alımı yapacak! İzelman’ın, İŞKUR’un ‘’kurum dışı kamu işçi alımı’’ kategorisinde bugün yayınladığı personel alım ilanına göre alınacak şoförler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadrosunda daimi olarak istihdam edileceklerdir. İşte ayrıntılar…

http://www.kpsscafe.com.tr/is-kur-ilanlari/izmir-buyuksehir-sofor-alimi-yapiyor-iste-basvuru-sartlari-h102955.html

5 - SGK 11 Temizlik Personeli Alımı

SGK, İŞKUR aracılığı ile yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre SGK Genel Müdürlüğü İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 4’ü engelli olmak üzere toplamda 11 temizlik personeli alımı yapacak. Başvurular en geç 11 Kasım 2019 tarihine kadar İŞKUR şubelerine giderek veya haber içeriğinde belirtilen linki tıklayarak online yapılması gerekmektedir.

http://www.kpsscafe.com.tr/is-kur-ilanlari/sosyal-guvenlik-kurumu-sgk-temizlik-personeli-aliyor-iste-basvuru-h102956.html

6 - İspir Belediyesi 13 personel alımı

İspir Belediyesi İŞKUR üzerinden 14-18 Kasım 2019 tarihleri arasında arası 13 personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR’un sayfasında yer alan ilana göre İspir Belediyesi, Güvenlik görevlisi temizlik görevlisi, şöför, büro personeli, kepçe operatörü, beden işçisi, hemşire, mezbaha işçisi ve elektrik teknikeri personeli alacak.

http://www.kpsscafe.com.tr/is-kur-ilanlari/ispir-belediyesi-personel-aliyor-iste-basvuru-sartlari-h102957.html

7 - Devlet Su İşleri (DSİ) 500 işçi alımı

Devlet Su İşleri (DSİ) dün, İŞKUR üzerinden 500 işçi alımı yapılacağını duyurdu. DSİ’ye işçi alımı yapılacağını duyan işsiz vatandaşlar, ilana büyük ilgi gösterdi. DSİ işçi alımı başvuruları dün başlamasına rağmen, tam 1 günde, İŞKUR DSİ iş başvurusu ekranına girerek 20 binden fazla kişi müracaat etti. İlan 11 Kasım 2019 tarihine kadar İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yayınlanmaya devam edecek. Peki DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? DSİ iş başvurusu nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar…

http://www.kpsscafe.com.tr/guncel-haberler/kpss-sartsiz-en-az-lise-mezunu-devlet-su-isleri-dsi-iskur-500-h102740.html

8 - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 12 destek personeli alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu iş ilanları kategorisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ait bir personel alım ilanı yayınladı. 06 Kasım 2019 tarihli olarak yayınlanan ilana göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi en geç 11 Kasım 2019 tarihine kadar grafiker, editör, düzeltmen, Bilgisayar Donanım Teknisyeni, Bilgisayar Operatörü veya Bilgisayar Teknolojisi Teknisyeni/Teknikeri, Kaynakçı (oksijen ve elektrik), Isıtma ve Doğalgaz iç tesisatçısı meslek alanlarından personel alımı yapacak.

http://www.kpsscafe.com.tr/is-kur-ilanlari/sivas-bilim-ve-teknoloji-universitesi-destek-personeli-aliyor-iste-h102958.html

9 - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 80 personel alımı

İŞKUR bugün Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin yeni bir personel alım ilanını yayınladı. Yayınlanan iş ilanına göre, İŞKUR aracılığı ile Namık Kemal Üniversitesine 30 güvenlik görevlisi, 5 hastane hizmetlisi ve 45 temizlik personeli olmak üzere toplamda 80 personel alımı yapılacaktır. Personel alımı başvuruları 06-11 Kasım 2019 tarihleri arasında İŞKUR’a yapılacak olup, en az ilköğretim mezunu adaylar alınacaktır. Peki güvenlik, hastane hizmetlisi ve temizlik personeli alımı için aranan şartlar nelerdir? İşte detaylar…

http://www.kpsscafe.com.tr/is-kur-ilanlari/tekirdag-namik-kemal-universitesi-personel-alimi-yapiyor-iste-h102959.html

10 - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 personel alımı

Sağlık Bakanlığı 06-25 Kasım 2019 tarihleri arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda istihdam etmek üzere personel alımı yapacak. Alınacak personeller, Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda müfettiş yardımcısı statüsünde görevlendirilecek olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların ilan içeriğinde belirtilen 4 yıllık fakültelerin bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Başvuru şartları ve diğer detaylar haber içeriğinde verilmiştir.

http://www.kpsscafe.com.tr/saglik-personeli/saglik-bakanligi-ilac-ve-tibbi-cihaz-kurumu-personel-aliyor-h102705.html

11 - Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) 120 memur alımı

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) yeni bir memur alım ilanı yayınladı. Resmî gazetede yayınlanan ilana göre BTK, 20- 29 Kasım 2019 120 memur alımı yapacak. Alınacak memur adayları, iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile belirlenecektir. Peki BTK memur alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…

http://www.kpsscafe.com.tr/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/btk-sozlesmeli-bilisim-personeli-aliyor-iste-basvuru-sartlari-h102662.html

12 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 48 personel alımı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 40 büro personeli ve 8 sosyal çalışmacı olmak üzere toplamda 48 personel alımı yapacak. Alınacak personeller İçişleri Bakanlığı bünyesinde olan Göç idaresi Genel Müdürlüğünde, 4/B sözleşmeli olarak istihdam daimi istihdam edecek olup, başvuruda bulunmak isteyen adaylar, KPSS puan sıralamasına göre değerlendirileceklerdir. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye ne zaman yapılması gerekiyor? İşte tüm ayrıntılar…

http://www.kpsscafe.com.tr/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/kpss-50-puanla-buro-memuru-alim-basvurulari-basladi-goc-idaresi-h102890.html

13 - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 5 personel alımı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 04 Kasım 2019 tarihinde yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre MTA, 2018-2019 KPSS puanı ile en geç 22 Kasım 2019 tarihine kadar memur alımı yapacak! Alınacak Memur adayları, kurum tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile belirlenecek? Peki MTA personel alımı başvuru şartları nelerdir?

http://www.kpsscafe.com.tr/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/mta-2018-2019-kpss-puani-ile-memur-alimi-yapacak-iste-basvuru-sartlari-h102961.html

14 - İstanbul Maltepe Belediyesi 500 işçi alımı

Türkiye İş Kurumu tarafından yeni bir belediye personeli alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu işçi alımı kategorisinde yayınlanan ilana göre 1-11 Kasım 2019 tarihleri arasında 300 çöpçü ve 200 çöp kamyonu şoförü olmak üzere İstanbul Maltepe Belediyesine 500 işçi alımı yapılacak!

http://www.kpsscafe.com.tr/is-kur-ilanlari/maltepe-belediyesi-500-personel-aliyor-iste-basvuru-sartlari-h102962.html

15 - Selçuk Üniversitesi 1 adet sözleşmeli (4/B) personel alımı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sözleşmeli (4/B) personel alımı için yeni bir ilan yayınlandı. İlana göre Selçuk Üniversitesi 01-15 Kasım 2019 tarihleri arasında, ilan içeriğinde belirtilen kadroya personel alımı yapacaktır. Başvuru şartları ve diğer detaylar haber içeriğinde yer almaktadır.

http://www.kpsscafe.com.tr/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/selcuk-universitesi-sozlesmeli-4b-personel-alimi-yapiyor-iste-h102963.html

16 - Konya Teknik Üniversitesi 3 işçi alımı

İŞKUR, Konya Teknik Üniversitesi kadrosunda daimi olarak istihdam edilmek üzere 04-08 Kasım 2019 tarihleri arasında daimi işçi alımı yapacak. Alınacak işçiler lise ve önlisans öğrenim düzeylerinden yapılacak olup, ön başvurular İŞKUR’a yapılacaktır.

http://www.kpsscafe.com.tr/is-kur-ilanlari/konya-teknik-universitesi-lise-ve-onlisans-mezunu-personel-aliyor-h102964.html

17 - Mersin Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alımı

Mersin Üniversitesi 8 farklı bölüme 8 Araştırma Görevlisi alımı için ilan yayınladı. Özel yetenekle öğrenci alan programlar için başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır. Eğitim Bilimleri bölümleri için adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Araştırma görevlisi alımı başvuruları bugün başlamış olup, 14 Kasım'da sona erecektir.

http://www.kpsscafe.com.tr/akademik-personel/mersin-universitesi-personel-aliyor-iste-basvuru-sartlari-h102965.html