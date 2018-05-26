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KPSS Puanı ile 1344 İcra Katibi Alımı (Başvuru Şartları-Şekli ve Alım Yapan İller)

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile 1344 adet icra katibi alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Hangi İl kaç mübaşir alımı yapıyor?

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KPSS Puanı ile 1344 İcra Katibi Alımı (Başvuru Şartları-Şekli ve Alım Yapan İller)

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile 1344 adet icra katibi alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Hangi İl kaç mübaşir alımı yapıyor?

26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:40
KPSS Puanı ile 1344 İcra Katibi Alımı (Başvuru Şartları-Şekli ve Alım Yapan İller)

Adalet Bakanlığı 2018 yılı icra katibi alımı başvuruları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yayımladığı ilanında Adalet Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 1344 adet icra katibi alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak icra katibi alımında KPSS puan şartı 70 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 01/01/1981 ve sonrası doğumlu olmak,
  • KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
  • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

BAŞVURU ŞEKLİ

İcra katibi alımı başvuruları geçtiğimiz gün başladı ve 11 Haziran tarihine kadar devam edecek. Adayların başvuru formu, KPSS sonuç belgesi, Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ile Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası ile başvuru yapması gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.05.2018 13:58
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