KPSS Puan Sıralamasına Göre Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınıyor!

KPSS Puanınız kaç olursa olsun, KPSS Puan sıralamasına göre sözleşmeli personel alım ilanı yayınlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi en az sağlık meslek lisesi mezunu 51 sağlık personeli alacağını açıkladı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda " Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Alım yapılacak kadrolar, alınacak personel sayısı, tecrübe ve istenen mezuniyet şartları şöyle;

HEMŞİRE 1 -SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. -ÜNİVERSİTE HASTANELERİ YETİŞKİN ACİL BÖLÜMÜNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 -SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. -ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 -SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. -ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇOCUK CERRAHİ KLİNİĞİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 -SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. -ÜNİVERSİTE HASTANELERİ DAHİLİYE ONKOLOJİ KLİNİĞİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. -ÜNİVERSİTE HASTANELERİ GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 -SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUN OLMAK. -ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇOCUK KLİNİĞİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİĞİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI BRONKOSKOPİ ÜNİTESİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ DAHİLİYE HEMATOLOJİ KLİNİĞİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ DAHİLİYE HEMATOLOJİ KLİNİĞİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 2 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KADIN DOĞUM KLİNİĞİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KADIN DOĞUM PERİNATOLOJİ BİRİMİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK.- ÜNİVERSİTE HASTANELERİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 4 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - HERHANGİ BİR HASTANENİN CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - HERHANGİ BİR HASTANENİN YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK, YENİDOĞAN CANLANDIRMA SERTİFİKASINA (NRP) SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 2 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - HERHANGİ BİR HASTANENİN KADIN DOĞUM KLİNİĞİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 2 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - HERHANGİ BİR HASTANENİN KADIN DOĞUM KLİNİĞİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 4 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - HERHANGİ BİR HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KAN MERKEZLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK YÜKSEKOKUL HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUN OLMAK. - DİYALİZ MERKEZLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUN OLMAK. - GÖZ ANJİO CİHAZI VE OPTİK BİYOMETRİ CİHAZI KULLANIM SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - HERHANGİ BİR HASTANENİN ACİL KLİNİĞİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - KAMU VEYA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GÖĞÜS CERRAHİSİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

HEMŞİRE 1 - SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUN OLMAK. - YOĞUN BAKIM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

EBE 1 - SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBE BÖLÜMÜ LİSANS MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK

EBE 1 - SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBE BÖLÜMÜ LİSANS MEZUN OLMAK. - HERHANGİ BİR HASTANENİN KADIN DOĞUM KLİNİĞİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. - KÖK HÜCRE LABORATUARINDA EĞİTİM ALDIĞINI BELGELEMEK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EN AZ 5 YIL ANJİO BÖLÜMÜNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK VE ANJİO CİHAZI KULLANIM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. - ENFEKSİYON KORUNMA EĞİTİMİ, HASTA GÜVENLİĞİ, YAŞLI BAKIM VE HASTA BAKICILIĞI BELGE VEYA SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. - BU ALANDA HERHANGİ BİR HASTANEDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞTIĞINI BELGELEMEK, BİYOMEDİKAL KALİBRASYON, TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE VENTİLATÖR CİHAZI KULLANIMI VE EĞİTİMİ ALDIĞINA DAİR SERTİFİKALARA SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. - BİYOMEDİKAL CİHAZLARI CERRAHİ ASPİRATÖR, UYKU APNESİ GRUBU, OKSİJEN KONSANTRAKTÖRÜN NEBÜLİZATÖR, VENDİLANS CİHAZLARI VE TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNE SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN NÜKLEER TIP KLİNİKLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK VE TAEK TARAFINDAN NÜKLEER TIPTA RADYOFARMASÖTİKLER VE RADYASYONDAN KORUMA BELGESİNE SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. - KAMU, KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE YAŞLI BAKIM ALANINDA EĞİTMEN TECRÜBESİNE SAHİP OLDUĞUNU BELGELEMEK, ÜNİVERSİTE ONAYLI HASTA VE YAŞLI BAKIM UZMANLIK, TERMİNAL DÖNEMDE YAŞLI BAKIM VE SAĞLIK KURUMLARINDA HİJYEN EĞİTİMİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK, COBALT 60, LİNAK CİHAZLARINI KULLANMA SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. - ÇOCUK EEG CİHAZI KULANIM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 - SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP TEKNİSYENİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. - ÜNİVERSİTE ONAYLI MEDİKAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ, GENEL AMAÇLI ASPİRASYON DRENAJ POMPASI KULLANIMI, TUR VE TURNİKE CİHAZLARININ EĞİTİM VE KULLANIM BELGESİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. - ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK.

I- GENEL ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III- İLK BAŞVURU TARİHLERİ :

İlk Başvuru: 26/02/2019

Son Başvuru 12/03/2019

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1) Yukarıda sayılan Pozisyonlar için KPSS 2018 (B) sınavından alınan puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet gelmesi halinde atanmaları yapılacaktır.

3) Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V- İSTENEN BELGELER:

1- Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2- 2018 KPSS (B) sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

4- Adli Sicil Kaydı.

5- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 6- 2 adet vesikalık fotoğraf.

NOT:

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Adres : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN Tel : 0432 486 54 22

NOT : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.