KPSS'li KPSS şartsız memur personel alım başvuru şartları nedir?

Kamuya memur alımları ve personel alımları için yeni ilanlar geldi. Toplamda 6 bin 900 kişilik kadro ile KPSS puanı ile ve KPSS siz alım yapılıyor. İşte ilanlar. Ekim ayı itibari ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında başvuruları Ekim ayında başlayacak olan kamu kurmları, Farklı Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, TÜBİTAK, Sermaye Piyasası Kurulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, İş Bankası, Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü, Kamu Göretimi Kurumu, TMSF, Dışişleri Bakanlığı gibi kamu kurumları veya kuruluşları alım yapıyorlar. İşte KPSS'li KPSS şartsız DPB güncel iş ilanları

DPB BİNLERCE KİŞİLİK KADRO BİLGİLERİ VE KURUMLARI:

Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar.

DPB GÜNCEL MEMUR ALIM İLANLARI

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 5 MEMUR ALACAK

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 İL GÖÇ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 40 PERSONEL ALACAK

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 175 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 40 ADET EN AZ ORTAÖĞRETİM MEZUNU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAKTIR

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7000 POLİS ADAYI ALACAK

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 120 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 100 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 1 ADET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (OKUL ÖNCESİ) İLE 1 ADET SÖZLEŞMELİ ÇOCUK GELİŞİMCİSİ PERSONEL ALIM İLANI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 255 MEMUR ALACAK

ADALET BAKANLIĞI 78 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 88 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 75 ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 75 MESLEK MEMURU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 140 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ)

ALACAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE) ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 94 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 785 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI 29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?

Kamuya alımlar çeşitli memur kadrolarında ve personel kadrolarında yapılıyor. Bu yönde, Orman Muhafaza memuru, Orman mühendisi, Aday konsolosluk ve İhtisas memuru, Uzman yardımcısı, Müfettiş yardımcısı, Aday meslek memurluğu, İç denetçi, Sözleşmeli Bilişim Personeli, Hakim ve Savcı adaylığı, Hemşire, Sağlık teknikeri, sağlık personeli, Uzman erbaş, Ziraat mühendisi, Kooperatif görevlisi, sözleşmeli er, Çeşitli mühendislik kadrolarında alımlar ve sürekli işçi pozisyonlarında işçi alımları yapılıyor.

HANGİ KURUM VE KURULUŞLAR MEMUR ALACAK?

Eylül ayı itibari ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında başvuruları Ekim ayında başlayacak olan kamu kurmları, Farklı Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, TÜBİTAK, Sermaye Piyasası Kurulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, İş Bankası, Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü, Kamu Göretimi Kurumu, TMSF, Dışişleri Bakanlığı gibi kamu kurumları veya kuruluşları alım yapıyorlar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Kamuya memur personel alımları için adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Bu kapsamda adaylardan özel olarak ve genel olarak bazı nitelikler talep edilmekte olup sırası ile sizlerle paylaşıyoruz. Genel olarak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak,

Memur kadroları için 35 yaşını doldurmamış olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığına hak kazanmamş olmak,

Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,

Alımlar en az lise mezunları için geçerli olup alım kadrolarında, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar için alım yapılacak,

KPSS'Lİ KPSS'SİZ ALIMLAR:

Kamuya memur , personel ve işçi alımlarında adaylardan farklı nitelikler talep ediliyor. Bu yönde bazı kurumlar KPSS şartı aramaksızın alım yapıyorlar. Ancak bir çok memur personel alımı ilanlarından KPSS şartı bulunuyor. Bu kapsamda adayların 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Kamuya memur personel alımları için adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Bu kapsamda adaylardan özel olarak ve genel olarak bazı nitelikler talep edilmekte olup sırası ile sizlerle paylaşıyoruz. Genel olarak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak,

Memur kadroları için 35 yaşını doldurmamış olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığına hak kazanmamş olmak,

Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,

Alımlar en az lise mezunları için geçerli olup alım kadrolarında, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar için alım yapılacak,

KPSS'Lİ KPSS'SİZ ALIMLAR:

Kamuya memur , personel ve işçi alımlarında adaylardan farklı nitelikler talep ediliyor. Bu yönde bazı kurumlar KPSS şartı aramaksızın alım yapıyorlar. Ancak bir çok memur personel alımı ilanlarından KPSS şartı bulunuyor. Bu kapsamda adayların 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.

MEMUR NASIL OLUNUR?

Memur olmak isteyen kişiler için her sene KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) gerçekleştirilir. Almanız gereken minimum puanlardan sonra istediğiniz memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Puanınız yeterliyse ve olmak için herhangi bir engel yoksa memur olarak atanabilirsiniz.

MEMURLAR NE İŞ YAPARLAR?

Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.

KİMLER MEMUR OLABİLİR?

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur.