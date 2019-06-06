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KPSS'li KPSS şartsız 2019 Haziran ayı kamu son dakika memur, işçi ve kamu personel alımı başvuru şartları nedir?

2019 Haziran ayı kamu KPSS'li KPSS şartsız son dakika memur, işçi ve kamu personel alımı başvuru şartları nedir? Haziran ayı için yeni memur işçi ve personel alımı ilanları yayımlanarak binlerce kişilik kadro ile alım yapılacağı ilan edildi. İşte haziran ayı alımları. Haziran ayı başında çok sayıda kurum ilan yayımladı. Bunlardan belli başlı olanları, Türk Kızılayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Çeşitli Üniversiteler, Belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜLOMSAŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı, İş Bankası, tarım Kredi Kooperatifleri, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlar bünyelerine alım yapacaklarını ilan ettiler. .

KPSS'li KPSS şartsız 2019 Haziran ayı kamu son dakika memur, işçi ve kamu personel alımı başvuru şartları nedir?

2019 Haziran ayı kamu KPSS'li KPSS şartsız son dakika memur, işçi ve kamu personel alımı başvuru şartları nedir? Haziran ayı için yeni memur işçi ve personel alımı ilanları yayımlanarak binlerce kişilik kadro ile alım yapılacağı ilan edildi. İşte haziran ayı alımları. Haziran ayı başında çok sayıda kurum ilan yayımladı. Bunlardan belli başlı olanları, Türk Kızılayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Çeşitli Üniversiteler, Belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜLOMSAŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı, İş Bankası, tarım Kredi Kooperatifleri, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlar bünyelerine alım yapacaklarını ilan ettiler. .

06 Haziran 2019 Perşembe 17:09
KPSS'li KPSS şartsız 2019 Haziran ayı kamu son dakika memur, işçi ve kamu personel alımı başvuru şartları nedir?

Mayıs ayının bitmesi ile birlikte çok sayıda devlet kurumu bünyesinde bulunan memur personel eksikliğini karşılamak üzere ilan yayımladılar. Türkiye genelinde milyonlarda aday memur olma yolunda ilerlerken yeni mezun olmuş olan adaylarda iş arayışına girmişlerdir. Okulların bitecek olması ile birlikte de iş olanakları artmakta ve bu yönde Kamuya ve Özele binlerce kişilik boşluk ile memur personel alımı ilanları yayımladı. Haberimizde Haziran ayı memur alımları, Kamu Personel alımları ve İşçi alımı hakkında bilgiler vereceğiz. Haberimizde adaylardan aranacak şartlara, Başvuru bilgilerine ve diğer detaylara ulaşabileceksiniz. Peki 2019 Haziran ayı kamu KPSS'li KPSS şartsız memur, işçi ve kamu personel alımı başvuru şartları nedir?

HAZİRAN AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI:

Haziran ayı başında çok sayıda kurum ilan yayımladı. Bunlardan belli başlı olanları, Türk Kızılayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Çeşitli Üniversiteler, Belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜLOMSAŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı, İş Bankası, tarım Kredi Kooperatifleri, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlar bünyelerine alım yapacaklarını ilan ettiler.

KPSS'li KPSS'siz ALIMLAR:

Milyonlarca aday ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmakta bu yönde yüksek puan alma için çaba gösteren adaylar kendi alanlarında memur olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kamuya memur personel alımı ilanları için bazı kurumlar, Lise mezunlarından KPSSP94, Ön Lisans KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak şartları arayacaklardır. Adayların KPSS puanının geçerlilik yılı 2017 veya 2018 yıllarıdır.

Ancak KPSS den düşük puan alan veya mesleki tecrübeye sahip olup ta KPSS ye girmemiş olan adaylarda KPSS şartı aramayan kurumlara başvuru yamaktadır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlgili kurumların ilanlarına başvuru yapmak isteyen ve memur olmak isteyen adaylar bazı nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bu bağlamda adaylardan genel ve özel nitelikler aranıyor.

Adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi nitelikler aranacak.

Özel olarak ise adaylardan, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya engelli aylığı almıyor olmak, Daha önce çalışılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak, İlgili pozisyon seviyesinde eğitimini en az lise olmak üzere Ön Lisans veya Lisans mezunu olarak tamamlamış olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından büyük olmamak gibi nitelikler aranıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?

Haziran ayı içerisinde alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar belirtilen nitelikleri taşıdıkları durumunda başvuru yapabilecekler. Bu yönde adaylar başvurularını belirtilen tarih aralığında gerçekleştirmeleri çok önemlidir.

Başvurular ise kurumun belirttiği yöntemde, Şahsen, Elektronik ortamda veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU SONRASI SINAV YAPILACAK?

İlgili ilanlara başvuru yapmış olan adaylar için giriş sınavları yapılabilmektedir. Genellikle memur alımı yapan kurumlar adaylara sınav yapıyorlar. Adayların KPSS den almış oldukları puanlar esas alınarak bir sıralama yapılmakta ve kadro sayısının kat sayısı kadar aday sıralamaya alınıyor.

Sonrasında ise adaylara önce yazılı sonrada sözlü olarak sınavlar yapılabilmektedir.

KAMUYA HAZİRAN AYI ALIMLARI:

Haberimizde sizlere bir tablo hazırladık ve bu tablo sayesinde başvurusu devam eden ilanlara ulaşarak her zaman güncel halini göreceksiniz. Aşağıdaki tabloda, Alım yapacak kuruma, Alım sayısına, Son başvuru tarihine ve İlanların detaylarına ulaşarak ilanlara ulaşabileceksiniz.

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