KPSS 60 Puanla Birçok Şehre Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

Yayınlanan ilanda "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Tiyatro Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Alınacak Personeller, İller ve sayılar şöyle;

Merkez Ankara Şoför 6 Kişi

Merkez Ankara Temizlik 6 Kişi

Merkez Ankara Kaloriferci 1 Kişi

Taşra Ankara Şoför 2 Kişi

Taşra Ankara Temizlik 5 Kişi

Taşra Ankara Güvenlik 3 Kişi

Taşra Ankara Kaloriferci 2 Kişi

Taşra İzmir Şoför 1 Kişi

Taşra İzmir Temizlik 6 Kişi

Taşra İzmir Güvenlik 4 Kişi

Taşra İstanbul Şoför 3 Kişi

Taşra İstanbul Temizlik 2 Kişi

Taşra Bursa Şoför 1 Kişi

Taşra Bursa Temizlik 2 Kişi

Taşra Bursa Aşçı 1 Kişi

Taşra Antalya Şoför 1 Kişi

Taşra Antalya Temizlik 2 Kişi

Taşra Antalya Güvenlik 2 Kişi

Taşra Konya Temizlik 2 Kişi

Taşra Adana Güvenlik 1 Kişi

Taşra Diyarbakır Güvenlik 3 Kişi

Taşra Diyarbakır Yer Gösterici 1 Kişi

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya Işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahlcılm. olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

II) işe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1) Kurumumuz Merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak olan;

a. Kapıcı — Kaloriferci kadroları için önlisans düzeyindeki 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b. Aşçı kadrosu için ön lisans düzeyinde ki 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

c. Yer Gösterici kadrosu için lisans düzeyinde ki 2018 KPSS P3 Puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

d. Temizlik Elemanı kadroları için en az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları arasından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katıkadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

e. Güvenlik Elemanı kadroları için en az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları arasından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katıkadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

f. Şoför (Yolcu Taşıma) kadroları için en az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları arasından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

3) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.



BAŞVURU ŞEKLI, YERI VE TARIHI

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22/07/2019 - 26/07/2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

KURA İŞLEMLERİ

I) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda merkezi elektronik ortamda yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Genel Müdürlüğümüz (www.devtiyatro.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz (www.devtiyatro.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇIN BELGE TESLIM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz (www.devtiyatro.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

ı) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evralclarmı Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz (www.devtiyatro.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz (www.devtiyatro.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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