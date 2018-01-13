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KPSS 50 Puan Şartı ile En Az Lise Mezunu 9500 Kişi Alınıyor-Başvurular Sona Eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanına başvurular için son günlere girildi. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 9500 memur personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki memur alımına kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?

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KPSS 50 Puan Şartı ile En Az Lise Mezunu 9500 Kişi Alınıyor-Başvurular Sona Eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanına başvurular için son günlere girildi. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 9500 memur personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki memur alımına kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:03
KPSS 50 Puan Şartı ile En Az Lise Mezunu 9500 Kişi Alınıyor-Başvurular Sona Eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanı geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı resmi interent sayfası üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular için son günlere girildi.

DİB tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 3 bin Kur’an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9 bin 500 personel alımı yapılacağı bildirildi.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin a bendindeki belirtilen şartları taşımak,

# İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

# Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

# Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

# Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak,

# Hafız olmak. (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

# Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

Mezuniyet Şartı ve Kadro Dağılımı

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden başvuru formunu doldurması ve 16 Ocak tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte İl Müftülüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. 

# Kimlik,
# Mezuniyet belgesi,
# Hafızlık belgesi (İstenen pozisyonlar için)
# Sabıka kaydı,
# Askerlik durum belgesi,

Memur Alım İlanları yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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