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KPSS 2018/3 Tercihleri Yarın Sona Erecek!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sözleşmeli personel alımı başvuru sürecine dair tüm detaylar kpss cafe adresinde.

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KPSS 2018/3 Tercihleri Yarın Sona Erecek!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sözleşmeli personel alımı başvuru sürecine dair tüm detaylar kpss cafe adresinde.

02 Nisan 2018 Pazartesi 10:58
KPSS 2018/3 Tercihleri Yarın Sona Erecek!

Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alımı için ÖSYM üzerinden tercih sürecinde sona gelindi. Adayular 3 Nisan 2018 saat 23.59'a kadar tercihlerini ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.

Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı sürecine ilişkin aklınıza takılanları sorabileceğiniz, diğer memur alımları ve özel sektör iş fırsatlarından anında haberdar olabileceğiniz grubumuza katılmak için lütfen TIKLAYIN.

Karayolları Genel Müdürlüğü 180 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 28 Mart 2018 tarihinde başlamıştı. Karayolları'ndan yapılan duyuruda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilecek 180 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

TERCİH ÜCRETİ İÇİN SON GÜN :4 NİSAN

Tercih işlemlerinin ardından adayların 15 TL olarak belirlenen tercih ücretini en geç 4 Nisan 2018 saat 23.59'a kadar ödemesi gerekiyor.

TERCİH NİTELİK KODLARI VE DİĞER DETAYLAR İÇİN ÖSYM.GOV.TR ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

Tercih için gerekli nitelikler ve tercih sürecine dair tüm detayları barındıran kılavuza göz atmak için TIKLAYIN.

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