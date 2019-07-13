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Konya Teknik Üniversitesi Personel Alıyor! 9 Bin TL Maaş!

Konya Teknik Üniversitesi yüksek maaşla 25 personel alacağını açıkladı. Yazılım Gelişme Uzmanı olarak istihdam edilecek personellere memur maaşının brüt 2 katı maaş verileceği bildirildi. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alıyor! 9 Bin TL Maaş!

Konya Teknik Üniversitesi yüksek maaşla 25 personel alacağını açıkladı. Yazılım Gelişme Uzmanı olarak istihdam edilecek personellere memur maaşının brüt 2 katı maaş verileceği bildirildi. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:16
Konya Teknik Üniversitesi Personel Alıyor! 9 Bin TL Maaş!

Konya Teknik Üniversitesi yüksek maaşla 25 personel alacağını açıkladı. Yazılım Gelişme Uzmanı olarak istihdam edilecek personellere memur maaşının brüt 2 katı maaş verileceği bildirildi. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.ktun.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur." ifadelerine yer verildi.

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konya teknik üniversitesi personel alıyor bin tl maaş
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