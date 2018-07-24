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Kocatepe Üniversitesi 113 Sözleşmeli Personel Alacak!..

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 113 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve diğer detaylar...

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Kocatepe Üniversitesi 113 Sözleşmeli Personel Alacak!..

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 113 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve diğer detaylar...

24 Temmuz 2018 Salı 16:05
Kocatepe Üniversitesi 113 Sözleşmeli Personel Alacak!..

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 113 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve diğer detaylar...

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi) Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Üniversitemiz Özel Bütçesine vizeli Pozisyonlardan;

Unvanı

Aranılan Nitelikler

Adedi

Hemşire

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

83

Hemşire

Hemşirelik bölümü lise mezunu olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

30

TOPLAM:

113

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

  1. T.C. Vatandaşı olmak,
  1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  1. Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmaması,
  1. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  1. Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak, 7- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 9- Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu olmak.

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.07.2018 16:11
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli PersonelKocatepe Üniversitesi
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