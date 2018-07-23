Kocaeli Üniversitesi 188 Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları sona eriyor.

Üniversite rektörlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilanda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 188 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımında alınacak personeller, Hemşire, Fizyoterapist, Büro Personeli ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarında çalıştırılacak.

Alım yapılacak kadrolar, özel şartlar ve mezuniyet şartı şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular 25 Temmuz tarihine kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

Nüfus cüzdan fotokopisi.

Diplomanın önlü arkalı fotokopisi.

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

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