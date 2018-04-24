Kırıkkale Üniversitesi Mülakatsız Personel Alım İlanı Yayımlandı

Kırıkkale Üniversitesi tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığının 24 Nisan tarihli sayısında yayımlanan ilanda Kırıkkale Üniversitesi, kendi bünyesinde farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 63 adet kamu personeli alımı yapacak. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin 40'ının hemşire, 6'sının Fizyoterapist, 1'inin Psikolog, 3'ünün Röntgen Teknisyeni, 8'inin Diğer Sağlık Personeli ve 1 'inin Ebe pozisyonunda istihdam edileceğinne yer verildi.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanun’un 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır,

(B) Grubu KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır, Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

BAŞVURU

İlana başvurular şahsen alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların 15 gün içinde aşağıdaki evraklarla birlikte Üniversiteye şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

KPSS sonuç belgesi

Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

Başvuru Formu

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil Kaydı.

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