Kırıkkale Üniversitesi 51 Personel Alımı Başvurusu Devam Ediyor

Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli 51 personel alımı başvurusu devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda Kırıkkale Üniversitesi, kendi bünyesinde farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 51 adet mülakatsız kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular devam ederken başvuru için son gün 27 Temmuz olarak açıklandı.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI
|
UNVANI
|
KADRO
SAYISI
|
ÖĞRENİM
DURUMU
|
ARANAN NİTELİKLER
|
Hemşirelik
|
30
|
Lisans
|
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
|
Fizyoterapist
|
6
|
Lisans
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
|
Psikolog
|
1
|
Lisans
|
Yükseköğretim Kuramlarının Psikoloji bölümü Lisans mezunu olmak ve lisans eğitimi içinde yada sonrasında MMPI değerlendirmesi eğitimi almış olmak.
|
Röntgen
Teknisyeni
|
4
|
Ön lisans
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak
|
Diğer Sağlık Personeli
|
3
|
Ön lisans
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
|
Diğer Sağlık Personeli
|
3
|
Ön lisans
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak (Hastanenin farklı bölümlerinde görevlendirilmek üzere)
|
Ebelik
|
4
|
Lisans
|
Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik bölümü/ programı 4 yıllık lisans mezunu olmak
BAŞVURU ŞARTLARI
Yayımlanan ilana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanun'un 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması,
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu KPSS P3, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır,
- 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesinin " Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe Kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."hükmüne uygun olması.
BAŞVURU
İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 27 Temmuz'a kadar Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.
- Dilekçe
- Özgeçmiş
- Diploma
- Erkek Adaylar için ; Askerlik Durum Belgesi ( terhis belgesi, tecil belgesi, muaf belgesi )
- Kimlik Fotokopisi
- Adli Sicil Kaydı
- 2016 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi(çıktılarda ÖSYM doğrulama kodu olması gerekmektedir.)
- Başvuru tarihi itibari ile resmi ya da özel bir kurumda çalışmakta olanların kurumdaki statüsünü gösterir belge(4/A, 4/B, 4/C, 4/D)
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Lise mezunuyum KPSS 71 aldım hangi bölümu tercih edebilorim