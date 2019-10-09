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Karadeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile uzman yardımcısı alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile uzman yardımcısı alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

09 Ekim 2019 Çarşamba 19:57
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile uzman yardımcısı alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU


1- Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne sınavla 1 (Bir) Uzman Yardımcısı alınacaktır.
2- 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olanlar (01.01.1985 ve daha sonra doğanlar) başvuru yapabileceklerdir.
3- En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi veya uluslararası ticaret bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir.
4- Personel alımı için 2018-2019 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, ayrıca Yabancı Dil Bilgisinden (İngilizce) 2016-2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır.
5- TİM ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yer alan diğer şartları sağlamış olmak gerekmektedir.
6- Sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Genel Sekreterliğimizin www.kib.org.tr web adresinde yayınlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİUzman Yardımcıı
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