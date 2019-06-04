Kamuya Yüzlerce Memur Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar!

Kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını gidermek için yeni ilanlar yayınlıyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda 556 memur alınacak. İşte alım yapan kurumlar ve detaylar...

Öncelikle alım yapan kurumların hangi pozisyonlar için kaç personel alımı yaptığına değinelim.

KPSS A GRUBU MEMUR ALIMLARI

KPSS B GRUBU KURUMSAL MEMUR ALIMLARI

TÜBİTAK iki farklı ilan ile 63 memur alacağını açıkladı. İlana ait başvuru şartlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

27 personel ilanı için BURAYA TIKLAYINIZ

36 peresonel ilanı için BURAYA TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANLARI

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA