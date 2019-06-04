Kamuya Yüzlerce Memur Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar!

Kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını gidermek için yeni ilanlar yayınlıyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda 556 memur alınacak. İşte alım yapan kurumlar ve detaylar...
Öncelikle alım yapan kurumların hangi pozisyonlar için kaç personel alımı yaptığına değinelim.
KPSS A GRUBU MEMUR ALIMLARI
- KOSGEB 57 Uzman Yardımcısı alacak. BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
- TÜBİTAK 5 Koruma memuru ve Şoför alacak. BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
- SGK 400 Denetmen Yardımcısı alacak. BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS B GRUBU KURUMSAL MEMUR ALIMLARI
TÜBİTAK iki farklı ilan ile 63 memur alacağını açıkladı. İlana ait başvuru şartlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.
- 27 personel ilanı için BURAYA TIKLAYINIZ
- 36 peresonel ilanı için BURAYA TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANLARI
- Dışişleri Bakanlığı 1 sözleşmeli sekreter alacak. BAŞVURU DETAYLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Sözleşmeli bilişim perseoneli alacak. BAŞVURU DETAYLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
- HSK 25 sözleşmeli büro personeli alacak. BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA