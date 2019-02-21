Kamuya 1321 Sözleşmeli Memur Alınıyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmek üzere toplam da 1321 sözleşmeli (4/B) memur alımı yapılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mersin Üniversitesi, İçişleri bakanlığı gibi birçok devlet kurumu memur alımı yapıyor. İşte detaylar...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 13 SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 13 bilişim personeli alınacak ve bu personellere 14 bin TL civarında maaş ödenecek. KPSS'den 70 YDS'den 30 puan alan adaylar başvuru yapabilecek.

İlana başvuru yapabilmek için Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartı yer alıyor.

Yazılım (Front-End) Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (8 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

Ağ Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

Sistem Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

18 - 22 Mart 2019 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu mesai saati bitimine kadar eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir. Elektronik ortamda yapılan başvurulardan ilgili Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca yapılacak olan sıralamaya göre sözlü sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste 10 Nisan 2019 tarihinde www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Daha detaylı bilgilere başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYIN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1200 MEMUR ALIYOR!

İçişleri Bakanlığı 81 ilde görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli memur alımı yapıyor. Bu konu hakkında daha önce defalarca detaylı bilgilerin yer aldığı haberler hazırladık. Başvurular bugün başladı ve 26 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak ve başvurular ile ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 67 SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI YAPIYOR!

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile hemşire, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli ünvanlarında 67 sözleşmeli memur alımı yapılacağı açıklandı. Meslek Lisesi, Önlisans ve Lisans mezunları adaylar başvuru yapabilirler.

Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru detaylarına MERSİN BAŞVURU KILAVUZU'dan ulaşabilirsiniz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 7 SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIYOR!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile 7 sözleşmeli personel alım yapılacağı açıklanmıştı. Alımı planlanan 7 Uzman Personel, “Hukuk Müşaviri” (4 kişi) ve “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” (3 kişi) pozisyonlarında görevlendirilecektir.

Hukuk Müşaviri pozisyonu için hukuk fakültesinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

Bilgi Teknolojileri Yöneticisi pozisyonu için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve/veya elektronik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan veya son 5 yıldır bilgi teknolojileri alanında çalışmış olduğunu belgeleyecek diğer mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) İngilizce dilinden son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak

Hazine ve Maliye Bakanlığı buradan BAŞVURU KILAVUZU'na ulaşabilirsiniz.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR!

Savunma Sanayi Başkanlığı 34 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvuru yapmak ve başvuru ile ilgili detaylı bilgilere bulaşmak için buraya tıklayınız.