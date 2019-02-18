Kamuya 1311 Sözleşmeli Personel Alınıyor! İşte Memur Alımı Yapan Kurumlar!

Kamuya 1311 sözleşmeli personel alınıyor. İçişleri Bakanlığı, Mersin Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlı ile Savunma Sanayi Başkanlığı toplamda 1311 sözleşmeli personel alımı yapıyor. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 1200 memur alımı yapılıyor.

Yayımlanan ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara toplam 1200 adet personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı 1200 memur alımı Kadro dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar için aşağıdaki haberleri okuyabilirsiniz.

Mersin Üniversitesi tarafından 67 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Hemşire ve sağlık teknikeri gibi kadrolara alım yapan Mersin Üniversitesi yayınladığı ilanda "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verdi.

Mersin Üniversitesi alımları ile ilgili başvuru şartları, kadro dağılımı ve diğer detaylar için aşağıdaki haberleri de okuyabilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 3 bilişim personeli alıyor. Yayımlanan ilanda "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde ( bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday sözlü ve uygulamalı mülakata alınacaktır. Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınacak sözleşmeli bilişim personeli ile ilgili detaylara aşağıdaki haberimizinden ulaşabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 uzman personel alımı yapılıyor. Yayımlanan ilan da "5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Uzman Personel pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır. Alımı planlanan 7 Uzman Personel, “Hukuk Müşaviri” (4 kişi) ve “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” (3 kişi) pozisyonlarında görevlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Detaylar için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 34 sözleşmeli personel alınıyor. Yayımlanan ilanda "3238 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 15 (on beş) Proje Mühendisi, 19 (on dokuz) Proje Asistanı olmak üzere toplam 34 (otuz dört) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru şartları, kadro dağılımı ve diğer detaylar için aşağıdaki haberlerimizi okuyabilirsiniz.

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