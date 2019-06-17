Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 2 sağlık personeli alınacağı, alınacak personellerin 4/B sözleşmeli personel statüsünde olacağı açıklandı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle http://www.ksu.edu.tr/ adresinde yayımlanan ilan metninde belirtilen niteliklere uygun 2 (iki) sözleşmeli Sağlık Teknikeri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Başvuru Formu

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