Kahire Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!..

Kahire Büyükelçiliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
Kahire Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
- En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
- Çok iyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek,
- Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
- Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
- Özgeçmiş (CV),
- Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
- Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
- Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 25 Ekim 2018, Perşembe günü saat 10.00’da T.C. Kahire Büyükelçiliği’nde (44, El Nile Street, Giza/Mısır) yapılacaktır.
Sınav konuları: Türkçe’den Arapça’ya çeviri (1 saat) Arapça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat)
Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 30 Ekim 2018, Salı günü saat 10.00’da Büyükelçiliğimizde (44, El Nile Street, Giza/Mısır) yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı
BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 9 Ekim 2018, Salı günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz 44, El Nile Street, Giza/Mısır adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C. Kahire Büyükelçiliği (44, El Nile Street, Giza/Mısır)
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Kahire Büyükelçiliği (44, El Nile Street, Giza/Mısır)
Tel : 00 20 2 35 72 64 25
Faks : 00 20 2 35 72 60 44
E-mail : embassy.cairo@mfa.gov.tr
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