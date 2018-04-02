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Jandarma Subay,Astsubay İlanları Yayımlandı! Jandarma Uzman Erbaş Alımı Bekleniyor

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli Subay, Astsubay alımı ilanları yayımlandı , sırada uzman erbaş alımı mı var? Adaylar Jandarma Uzman alımı için resmi duyuru bekliyor.

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Jandarma Subay,Astsubay İlanları Yayımlandı! Jandarma Uzman Erbaş Alımı Bekleniyor

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli Subay, Astsubay alımı ilanları yayımlandı , sırada uzman erbaş alımı mı var? Adaylar Jandarma Uzman alımı için resmi duyuru bekliyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:26
Jandarma Subay,Astsubay İlanları Yayımlandı! Jandarma Uzman Erbaş Alımı Bekleniyor

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın askeri personel alım ilanlarını bekleyenler açısından bu son 2 ay oldukça iyi geçti. Subay alımı için geçtiğimiz günlerde başvuru süresi uzatılmıştı.

Sabah saatlerinde de Astsubay alım ilanı geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilanda 3 bin 400 sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı belirtildi. İlgili alımlar için başvurular 2 ile 23 Nisan 2018 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sitesindeki personel temin sayfası üzerinden kılavuz ve diğer bilgilere ulaşabilecek. Başvuru kılavuzu için lütfen TIKLAYIN.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra haftalardır Jandarma'nın uzman erbaş alımına hazırlandığı kulislerde konuşuluyordu. Yakın zamanda uzman erbaş alımıyla ilgili de bir duyuru gelmesi bekleniyor. Askeri personel alımları, kamuya memur alımları, özel sektör iş fırsatlarını yakından takip etmek için kpss cafe'nin siz değerli ziyaretçilerinin talebi doğrultusunda geliştirdiği ve Türkiye'nin en çok kullanılan mobil memur adayı uygulamasını indirebilirsiniz. Bunun için google'a kpss cafe mobil uygulama indir yazabilirsiniz. Uzman erbaş alım duyurusu geldiği anda sizlerle paylaşacağız.  Diğer adaylarla alımlara dair sohbet etmek, arkadaşlık kurmak istiyorsanız TIKLAYIN ve KATILIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.04.2018 12:37
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Veysel 11 saat önce

Neden lise mezunlarından astsubay alımı yapmıyolar

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Yk 11 saat önce

Lise mezunları neden yok hep onlısans lisans bu liseli mezun ları Ne ypck mezuniyet esnetılsın

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M.S 9 saat önce

Lise mezunundan astsubay olmazda ondan.lise mezunlari sinava girip astsubay meslek yuksek okullarina girmeleri lazim yada bi önlisans bölümü bitirmeleri gerek.ha okuyamam derseniz uzman cavus olabilirsiniz.

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Sertan TEPE 11 saat önce

2018 nisan ayında enaz ilk okul mezunu uzman çavuş alımları olucakmış. Ama tam tarih belli değilmiş ve bu alımlarda 40bin subay asb. Uzmn çavuş alımları varmış doğru mu?! Bu konuda bilgi geniş bi bilgi verirseniz sevinirim çok istiyorum uzmanlığı ortaokul mezunuyum, aylardır bu fırsatı bekliyorum

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dagli 7 saat önce

Uzman erbaş alımı ne Zaman bilgilendiriniz lütfen

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Ömer 10 saat önce

Lise muzunlarının ne suçu varki bu kadar değersiz???

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Hasan 9 saat önce

Askerlik şartsız alım olsun

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Mehmet 8 saat önce

Hadi açıklayın artık askeerlik şartsız lise mezunu

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