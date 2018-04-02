Jandarma Subay,Astsubay İlanları Yayımlandı! Jandarma Uzman Erbaş Alımı Bekleniyor

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın askeri personel alım ilanlarını bekleyenler açısından bu son 2 ay oldukça iyi geçti. Subay alımı için geçtiğimiz günlerde başvuru süresi uzatılmıştı.

Sabah saatlerinde de Astsubay alım ilanı geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilanda 3 bin 400 sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı belirtildi. İlgili alımlar için başvurular 2 ile 23 Nisan 2018 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sitesindeki personel temin sayfası üzerinden kılavuz ve diğer bilgilere ulaşabilecek. Başvuru kılavuzu için lütfen TIKLAYIN.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra haftalardır Jandarma'nın uzman erbaş alımına hazırlandığı kulislerde konuşuluyordu. Yakın zamanda uzman erbaş alımıyla ilgili de bir duyuru gelmesi bekleniyor. Askeri personel alımları, kamuya memur alımları, özel sektör iş fırsatlarını yakından takip etmek için kpss cafe'nin siz değerli ziyaretçilerinin talebi doğrultusunda geliştirdiği ve Türkiye'nin en çok kullanılan mobil memur adayı uygulamasını indirebilirsiniz. Bunun için google'a kpss cafe mobil uygulama indir yazabilirsiniz. Uzman erbaş alım duyurusu geldiği anda sizlerle paylaşacağız. Diğer adaylarla alımlara dair sohbet etmek, arkadaşlık kurmak istiyorsanız TIKLAYIN ve KATILIN.

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