Jandarma Subay,Astsubay İlanları Yayımlandı! Jandarma Uzman Erbaş Alımı Bekleniyor

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın askeri personel alım ilanlarını bekleyenler açısından bu son 2 ay oldukça iyi geçti. Subay alımı için geçtiğimiz günlerde başvuru süresi uzatılmıştı.
Sabah saatlerinde de Astsubay alım ilanı geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilanda 3 bin 400 sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı belirtildi. İlgili alımlar için başvurular 2 ile 23 Nisan 2018 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sitesindeki personel temin sayfası üzerinden kılavuz ve diğer bilgilere ulaşabilecek. Başvuru kılavuzu için lütfen TIKLAYIN.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra haftalardır Jandarma'nın uzman erbaş alımına hazırlandığı kulislerde konuşuluyordu. Yakın zamanda uzman erbaş alımıyla ilgili de bir duyuru gelmesi bekleniyor. Askeri personel alımları, kamuya memur alımları, özel sektör iş fırsatlarını yakından takip etmek için kpss cafe'nin siz değerli ziyaretçilerinin talebi doğrultusunda geliştirdiği ve Türkiye'nin en çok kullanılan mobil memur adayı uygulamasını indirebilirsiniz. Bunun için google'a kpss cafe mobil uygulama indir yazabilirsiniz. Uzman erbaş alım duyurusu geldiği anda sizlerle paylaşacağız. Diğer adaylarla alımlara dair sohbet etmek, arkadaşlık kurmak istiyorsanız TIKLAYIN ve KATILIN.
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Neden lise mezunlarından astsubay alımı yapmıyolar
Lise mezunları neden yok hep onlısans lisans bu liseli mezun ları Ne ypck mezuniyet esnetılsın
Lise mezunundan astsubay olmazda ondan.lise mezunlari sinava girip astsubay meslek yuksek okullarina girmeleri lazim yada bi önlisans bölümü bitirmeleri gerek.ha okuyamam derseniz uzman cavus olabilirsiniz.
2018 nisan ayında enaz ilk okul mezunu uzman çavuş alımları olucakmış. Ama tam tarih belli değilmiş ve bu alımlarda 40bin subay asb. Uzmn çavuş alımları varmış doğru mu?! Bu konuda bilgi geniş bi bilgi verirseniz sevinirim çok istiyorum uzmanlığı ortaokul mezunuyum, aylardır bu fırsatı bekliyorum
Uzman erbaş alımı ne Zaman bilgilendiriniz lütfen
Lise muzunlarının ne suçu varki bu kadar değersiz???
Askerlik şartsız alım olsun
Hadi açıklayın artık askeerlik şartsız lise mezunu