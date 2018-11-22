İzmir Bakırçay Üniversitesi En Az Lise Mezunu Teknisyen ve Büro Personeli Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile tekniker, teknisyen, tabip ve büro personeli gibi pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Ortaöğretim Mezunları ile Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B), Ön Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS(B) grubu puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 22/11/2018

Son Başvuru Tarihi : 06/12/2018 mesai bitimine kadarGENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENEN BELGELER

Kimlik belgesi fotokopisi, Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,

Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi ve/veya çalışmaya ilişkin belge, Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94 puanını gösteren belge, 1 adet fotoğraf

Tecrübe belgesi ve SGK hizmet dökümü

Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

(Başvuru sırasında Beyan Formu doldurulması gerektiğinden posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler. Başvuru Başlangıç Tarihi: 22/11/2018

Son Başvuru Tarihi : 06/12/2018 mesai bitimine kadar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvurular incelendikten sonra, ilan edilen her kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girecek aday listesi, tarihi ve yeri son başvuru tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

*Sözlü sınav konuları genel kültür ve başvuru yaptıkları alanları içerecektir.

Sınav sonucu atanmaya hak kazanan asil ve yedek aday listesi ile atama için gerekli belgeler sınavın yapıldığı tarihten sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde gerekli belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran aday olmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. Belgelerin teslimini müteakip Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA