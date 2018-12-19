İYTE En Az 3 Bin 600 TL Maaşla Memur Alımı Yapıyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından yayımlanan bir ilan ile memur alımı yapılacağı duyuruldu. Bahsi geçen ilanda KPSS sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türüne göre puan almış adayların başvuru yapabileceği belirtildi. Bununla birlikte alınacak olan personelin yerleştirileceği kadroya göre en az 3 bin 600 TL maaş verilecek. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm merak edilen detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından yayımlanan ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yönteme göre, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında sözleşmeli statüde 1 (bir) adet Sistem Programcısı ayrıca; Bilgi Güvenliği Personeli olarak istihdam edilmek üzere 1 (bir) adet Programcı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- ÖSYM tarafından yapılan 2018 KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 belgesine sahip

olmak,

3- En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezi'nde programcı olarak çalışmış olmak,

4- Görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak,

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak,

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki '"Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

7- (Erkek adaylar için) Askerlik hizmetini tamamlamış, erteletmiş veya muaf olmak gerekmektedir.

8- ÖSYM tarafından yapılan (YDS) Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğer sınavlardan (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.

Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir.

SİSTEM PROGRAMCISI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2. İş Tecrübesi: Yazılım geliştirme konusunda en az üç (3) yıl çalışmış olmak

3. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

4. .NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az bir kurumsal projede görev almış olmak

5. Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hakim olmak

6. .NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C#.NET, IIS 8.0, ASP.NET MVC teknolojilerine hakim olmak ve projelerde kullanmış olmak

7. Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

8. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak

9. XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak

10. LINQ ve Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

11. Transact-SQL bilgisine sahip olmak

12. MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

13. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak

BİLGİ GÜVENLİĞİ PERSONELİ OLARAK ÇALIŞACAK PROGRAMCI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

1) Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2) Ağ yönetimi ve bilgi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak

Tercihen,

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) konusunda bilgi sahibi olmak

Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak

Penetrasyon / Sızma Testi, zaafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

Kurumsal log yönetimi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak

Ağ trafiğini ve logları analiz edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak

Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi

olmak

Windows Server, RedHAT/CentOS, işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, güvenliği, problem çözümü, yama ve güncellemelerin yüklenmesi konularında bilgi sahibi olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek

BAŞVURU

Başvurular, http://www.iyte.edu.tr adresinde bulunan "İş Talep Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılarak imzalanmak suretiyle 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, fotokopileri ile birlikte nüfus cüzdanı, diploma ve KPSS sonuç belgesinin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampus Alanı, Urla-İZMİR) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 4. maddesi gereğince; KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 10 katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Söz konusu kadronun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Başvurusu uygun olanların listesi, sınav yeri ve zamanı www.iyte.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvurmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde istenilen belgeleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Sıralamaya giremeyen adayların başvuru evrakları, sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) ay içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, bu tarihten sonraki talepler dikkate alınmayacaktır.

ATAMA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Dilekçe

b) 6 adet vesikalık fotoğraf

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Adli sicil kaydı

e) Diploma (Aslı veya noterden tasdikli örneği)

f) Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu

g) Askerlik Terhis Belgesi (Aslı veya noterden tasdikli örneği)

h) Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

DİĞER HUSUSLAR:

1) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK'ya tabi özel kesimde Sistem Programcısı ve Programcı olarak geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

2) Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek yada belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

3) Sınavı kazanan adayların atamaları Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlarına göre yapılacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA