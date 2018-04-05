İstanbul Üniversitesine 301 Sözleşmeli Kamu Personeli Alınıyor (KPSS 55 Puan Şart)

İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda üniversitenin 300 sözleşmeli hemşire , 1 diğer sağlık personeli unvanında alım yapacağı belirtilmişti. Yine aynı duyuruda "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti. İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı başvuru özel şartları ve kontenjan bilgisiyse şu şekilde olacak:

Başvurular istanbul.edu.tr adresi üzerinde yayımlanan başvuru formunun doldurulması ve talep edilen belgelerin teslimi şeklinde olacak. Başvurularda sadece şahsi müracaat geçerli olacak, posta ya da internet yoluyla yapılmaya çalışılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda bulunacak adayların mezuniyet şartının yanı sıra aşağıdaki başvuru genel şartlarını da incelemesi gerekiyor :

Başvuru sırasında talep edilen belgeler şunlar olacak:

Başvurular KPSS puanlarına göre değerlendirilecek en yüksek puandan en düşük puana göre adayların atama işlemleri gerçekleşecek. Adaylara başvuru sonuçlarına ilişkin internet sitesinden yapılacak duyurunun haricinde herhangi bir tebligat yapılmayacak. Detaylı bilgi www.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

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