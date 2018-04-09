İstanbul Üniversitesi 301 Sözleşmeli Personel Alıyor (2016 KPSS 55 Puan Şart)

İstanbul Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde üniversite rektörlüğünden yapılan resmi duyuruda üniversitenin özel bütçe ve döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 301 sözleşmeli personel alımı yapılacağı bu alımların 300'ünün hemşire pozisyonu için 1 kişilik kontenjanın Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Mezunu adaylar için ayrıldığı duyurulmuştu.

KPSS ŞARTI VAR

Yine üniversiteden yapılan resmi bilgilendirmede alım için 2016 KPSS şartı arandığı belirtilmiş , ilgili ilanda "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

HEMŞİRE ALIMI İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKLAR DİKKAT

Hemşire pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS P3 Puan türünden en az 55 puan almış olması hemşirelik bölümü lisans mezunu olması gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK

Başvuru süreci 18 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvuruda bulunacak adayların ayrıca aşağıdaki başvuru genel şartlarına uyması gerekli :

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