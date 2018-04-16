İstanbul Üniversitesi 301 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurularında Son Günler

İstanbul Üniversitesi'nin 301 sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri 18 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona erecek. Üniversitenin resmi internet sayfası, Devlet Personel Başkanlığı ve Resmi Gazete'den "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI" başlığı altında yapılan duyuruda alımla ilgili, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." denilmişti.

300 Kişilik hemşire , 1 kişilik Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Mezunu personel alımı için başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması gerekiyor.

Hemşirelik için 2016 KPSS B grubu P3 puan türünden 55 puan , diğer sağlık pozisyonu için 2016 KPSS B Grubu P3 Puan Türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak. İngilizce Yabancı Dil Sınavından (YDS) 80 ve Üzeri Puan Almış Olmak. Çocuk ve Travma ile Temel Drama Alanlarında Eğitim almış olmak şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.

Başvurular üniversitenin insan kaynaklarına şahsen müraacaat şeklinde yapılacak. Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibi olacak:

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