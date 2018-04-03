İstanbul Üniversitesi 2 Kadroya 55 KPSS ile 301 Kamu Personel Alımı Yapıyor

İstanbul Üniversitesi tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

4 Nisan tarihli kamu personeli alım ilanında İstanbul Üniversitesi, kendi bünyesinde hemşire ve diğer sağlık personeli kadrolarında istihdam etmek üzere toplamda 301 personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. 2016 KPSS B Grubu P3 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olan adaylar arasından 300 hemşire, Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Mezunu Olan,. 2016 KPSS B Grubu P3 Puan Türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olan ve İngilizce Yabancı Dil Sınavından (YDS) 80 ve Üzeri Puan Almış Olan adaylar arasından da 1 adet diğer sağlık personeli alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU

İlana başvurular 4 Nisan itibariyle başladı ve 18 Nisan 2018 tarihine kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte başvurusunu İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan alımlar kabul edilmez.

Fotoğraflı Başvuru Formu

Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)

KPSS Sınav Sonuç Belgesi

İlanda Belirtilen Nitelikleri Taşıyor Olunduğunu Gösterir Belgeler

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