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İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
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İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 4/B Sözleşmeli memur statüsünde görevlendirilmek üzere 1 adet bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 4/B Sözleşmeli memur statüsünde görevlendirilmek üzere 1 adet bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

01 Eylül 2019 Pazar 09:40
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 4/B Sözleşmeli memur statüsünde görevlendirilmek üzere 1 adet bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 1 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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