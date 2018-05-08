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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Büro Personeli Alım İlanı Yayımlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından DPB'de az önce bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Büro Personeli Alım İlanı Yayımlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından DPB'de az önce bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

08 Mayıs 2018 Salı 09:32
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Büro Personeli Alım İlanı Yayımlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi büro personeli alım ilanı az önce yayımlandı.

İTÜ tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında yayımlanan duyuruda Üniversite bünyesinde 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında 5 adet sözleşmeli büro personeli alımı yapılacağı bildirildi. 

Lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından yapılacak kamu personeli alımında başvurular bugün itibariyle başladı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 657 sayılı DMK'mnın değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyor olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
  • Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
  • 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına  engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam  edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Atanacağı görevi yapmaya engel bir sağlık durumu olmaması.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

  • KPSS 2016 sınavı KPSSP3 ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
  • Belgelemek şartıyla mezuniyet sonrası 1 yıl hizmeti olmak(Başvurdukları ilan koduna göre mezuniyetinden sonraki süreler geçerli olmak şartıyla adaylar E-Devlet üzerinden alacakları hizmet dökümünü başvuru sırasında belgelemek)

BAŞVURU

İTÜ sözleşmeli kamu personeli alımına başvurular posta yolu ile aşağıdaki evraklarla bilikte “İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Maslak – İSTANBUL” adresine yapılacak.

  • Başvuru Formu
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi,
  • 2016 KPSS sonuç belgesi,
  • E-Devlet üzerinden alınacak hizmet döküm belgesi (İlgili başvuru alanının mezuniyetinden sonra geçen süreler dikkate alınacaktır)

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Aday 53 dakika önce

bu ortamda 5 kişilik alımın lafı edilmez

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