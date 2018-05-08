İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Büro Personeli Alım İlanı Yayımlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından DPB'de az önce bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.