İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Sözleşmesi ile 1 Atölye Elemanı (Akortçu) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır. İlkokul veya ilköğretim mezunu olmak, İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az 3 yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları alınır.

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Atölye Elemanı Uygulama Müfredatı Atölye Elemanı sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler; Müdürlüklerde Müdür veya Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek 1 kişiden oluşan en az 3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilmeye tabi tutularak belirlenir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuruların en geç 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ilgili Müdürlüğe;

Başvuru Dilekçesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Adli Sicil Kaydı Diploma Örneği

5-2 Adet Fotoğraf

6-Özgeçmiş (CV)

ile şahsen ya da posta yolu ile “Paşalimanı Cad. Eski Tekel Binası 34674 Üsküdar/İstanbul” adresine yapılabilir.

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer : Paşalimanı Cad. Eski Tekel Binası 34674 Üsküdar/İstanbul

Sınav Tarihi ve Saati : 30 Ekim 2018 Salı Saat : 11.00

İRTİBAT TELEFONU : 0216 334 73 82