Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İstanbul Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü Sözleşmeli Sanatçı Alımı Yapıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Sözleşmesi ile 1 Atölye Elemanı (Akortçu) alınacak.

İstanbul Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü Sözleşmeli Sanatçı Alımı Yapıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Sözleşmesi ile 1 Atölye Elemanı (Akortçu) alınacak.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:45
İstanbul Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü Sözleşmeli Sanatçı Alımı Yapıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Sözleşmesi ile 1 Atölye Elemanı (Akortçu) alınacak.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

İlkokul veya ilköğretim mezunu olmak,

İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az 3 yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları alınır.

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Atölye Elemanı Uygulama Müfredatı Atölye Elemanı sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler; Müdürlüklerde Müdür veya Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek 1 kişiden oluşan en az 3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilmeye tabi tutularak belirlenir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuruların en geç 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ilgili Müdürlüğe;

Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

Diploma Örneği

2 Adet Fotoğraf

Özgeçmiş (CV) 

Müracaatlar şahsen ya da posta yolu ile “Paşalimanı Cad. Eski Tekel Binası 34674 Üsküdar/İstanbul” adresine yapılabilir.

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer      : Paşalimanı Cad. Eski Tekel Binası 34674 Üsküdar/İstanbul

Sınav Tarihi ve Saati : 15 Kasım 2018 Perşembe Saat:11:00

İRTİBAT TELEFONU : 0216 334 73 82

Son Güncelleme: 07.11.2018 16:52
Anahtar Kelimeler:
istanbul devlet opera bale müdürlüğü sözleşmeli sanatçı alımı yapıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SSB MİLGEM Projesi İşe Alım İlanları
SSB MİLGEM Projesi İşe Alım İlanları
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Başkanlığı 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacak
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Başkanlığı 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacak
Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim