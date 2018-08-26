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İran'dan Türkiye Mesajı!..

İran'dan art arda Türkiye'ye destek açıklamaları geliyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'bölgede en iyi ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerin başında Türkiye geliyor' açıklaması yaptı.

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İran'dan Türkiye Mesajı!..

İran'dan art arda Türkiye'ye destek açıklamaları geliyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'bölgede en iyi ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerin başında Türkiye geliyor' açıklaması yaptı.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:35
İran'dan Türkiye Mesajı!..

İran'dan art arda Türkiye'ye destek açıklamaları geliyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'bölgede en iyi ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerin başında Türkiye geliyor' açıklaması yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgede "en iyi ilişkilere" sahip oldukları ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ifade ederek İran devlet televizyonuna konuşan İranlı Bakan Zarif, ülkedeki ekonomik kriz, nükleer anlaşma ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Bakan Zarif, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı ekonomik krizin Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu psikolojik ortamdan kaynaklı olduğuna vurgu yaparak, yasal herhangi bir yaptırım olmamasına rağmen doların yükseldiğini ifade etti. Komşu ülkelerle iş birliği konusuna dair Dışişleri Bakanı Zarif, "Bölgede en iyi anlaştığımız ülkelerin başında Türkiye geliyor." açıklaması yaptı.

Zarif, Azerbaycan, Irak, Pakistan ve Afganistan yönetimleriyle de iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi. Zarif, ayrıca Irak'ın Hur el-Azim bölgesinde çıkan ve toz bulutuna yol açan yangının söndürülmesi için Türkiye ve Irak ile çalışma yürüteceklerini, çevre ve su sorunlarının çözümü için de Tahran, Ankara ve Bağdat'ın görüşmeler yapacağını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 26.08.2018 19:02
Anahtar Kelimeler:
iran dan türkiye mesajı
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